安秉勛：“在奧運會舞臺上集中於自己的高爾夫……繼媽媽和爸爸之後，我要把獎牌掛在脖子上”. July. 11, 2024 08:07. by 李憲宰 uni@donga.com. 高爾夫在2016年裏約熱內盧奧運會上時隔116年重返奧運會舞臺。當時擔任歷史性的1號洞第壹個開球的選手是安秉勛（33歲）。 安秉勛是乒乓球明星、前韓國乒乓球隊主教練安宰亨（59歲）和前中國國家隊成員焦誌敏（61歲）的兒子。安宰亨在1988年首爾奧運會乒乓球男子雙打比賽中獲得銅牌，焦誌敏在同屆奧運會上獲得獲女子單打銅牌和女子雙打銀牌。大賽組委會把象征性的第壹桿球交給了奧林匹克運動員夫婦的兒子安秉勛。安秉勛在裏約奧運會上獲得了並列第11位。 參加下個月開幕的巴黎奧運會的安秉勛的目標是獲得獎牌。壹直表示“希望繼爸爸媽媽之後，把奧運會獎牌掛在脖子上”的安秉勛9日在接受韓國媒體的視頻采訪時表示：“雖然不容易，但希望壹定要拿到獎牌。只要不感到負擔，集中精力打好自己的高爾夫，完全有可能接近獎牌。”他還補充說：“如果奧運會不能進入前3名，就沒有任何意義”，“重要的是好好運營72洞。在有機會的球洞會瞄準小鳥球，在需要安全前進的球洞會安全擊球。” 奧運會男子高爾夫將從8月1日開始，在巴黎附近的法國國家高爾夫球場舉行，為期4天。9年前的2015年，曾參加在該高爾夫球場舉行的法國公開賽的他表示，“從那以後壹次也沒有在這座球場打過球。我記得這是壹座艱難的球場。重要的是去當地盡快適應。” 與8年前不同，這次將有堅實的後援軍。安-趙夫婦將親自飛到法國為兒子加油。裏約奧運會當時因擔任韓國乒乓球女子代表隊主教練壹職而未能來到兒子賽場的安前主教練表示：“這次想拍壹張當時沒能留下的紀念照”，“既然如此，希望秉勛獲得獎牌後全家壹起慶祝。” 從歐洲二級巡回賽開始職業生涯的安秉勛對歐洲高爾夫球場非常熟悉。他在DP世界巡回賽（前歐洲巡回賽）上打了5年多的時間，2015年在DP世界巡回賽大滿貫賽事寶馬錦標賽上還獲得了冠軍獎杯。 向奧運會獎牌發起沖擊的第壹個舞臺是11日開始在英國蘇格蘭北貝裏克的文藝復興俱樂部（70桿）舉行的捷尼賽思蘇格蘭公開賽。在由美國職業高爾夫（PGA）巡回賽和DP世界巡回賽共同主辦的去年該大賽上，安秉勛位居並列第3位，獲得了大滿貫賽事英國公開賽的參賽權。安秉勛此後不斷取得好成績，2022年末世界排名第231位的他在2023年末已提升至第60位。 截至10日，目前世界排名第30位的安秉勛表示，“我比較喜歡（位於海邊的）林克斯球場，所以今年也有信心”，“在打完此次比賽後，將好好準備接下來的英國公開賽和巴黎奧運會，還有PGA巡回賽季後賽比賽。”安前主教練也表示：“雖然秉勛今年沒有奪冠，但5次進入前10名，狀態更加穩定。”

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