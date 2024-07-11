李在明：“溫飽主義是唯壹的意識形態”. July. 11, 2024 08:06. by 姜成輝記者、李勝宇記者 yolo@donga.com、suwoong2@donga.com. 共同民主黨前代表李在明10日表示，“‘溫飽主義（吃飯和生存問題）’應該是唯壹的意識形態”，宣布參加競選蟬聯黨代表。他提出，要推進“能源高速公路"（以人工智能為基礎的可再生能源全國電網）等新增長動力，同時為應對“人工智能-機器人時代”，要建成國家保障基本收入的“基本社會”的增長模式。 對於政府推進的綜合房地產稅調整，李在明首次公開表明立場稱：“現在到了從根本上討論（調整）的時候了。”政界評價說，李在明的參選宣言實際上有如參加下屆總統選舉的宣言。 李在明在參選宣言的開頭就致力於具體化所謂的“新增長論”。他說：“在能源全面轉換的時代，應該完善可再生能源的生產和供應系統。應該通過國家主導的大規模投資，在全國建設‘能源高速公路’，即以人工智能為基礎的智能型電網。其構想是，建立符合地方特點的風力、太陽能等尖端環保發電園區，並建設將生產的能源運往全國各地的供應網，增加工作崗位，引導地區均衡發展。 他表示，今後隨著人工智能機器人負責大部分生產，工作崗位將會減少，並強調了應對這壹問題的“基本社會”政策。這是對他的代表性政策品牌“基本系列”進行了拓展。李在明說：“應該逐漸實行出生基本收入、基本居住、基本金融、基本醫療、基本教育等。”他同時強調了到2035年為止引進每周工作四天制的必要性。 李在明方面的相關人士表示：“相比對尹錫悅總統和執政黨的批評，將重點放在了包含替他們負責的代替方案政黨領導人的意誌上。事實上更接近於‘提前看到的參加總統競選宣言’。”

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