美國“格萊美博物館”舉行HYBE相關展示會,上演BTS、LE SSERAFIM等舞臺服裝展. July. 11, 2024 08:03. by 李智允記者 asap@donga.com. 美國加利福尼亞州洛杉磯“格萊美博物館”將舉行展示會,審視培養出防彈少年團(BTS)等全球K-POP組合的韓國娛樂企業“HYBE”。屆時將展示BTS、SEVENTEEN、LE SSERAFIM等HYBE所屬偶像組合的舞臺服裝、制作日誌等。 格萊美博物館9日(當地時間)表示,將於下月2日至9月15日舉行有關HYBE的展示會。展示題目“We believe in Music(我們相信音樂)”是2021年HYBE在現有的BigHit中改變使命時提出的企業口號。寓意是“通過音樂傳播善的影響力,創造生活的變化”。 展示會上,演唱BTS《Yet To Come》、SEVENTEEN《Maestro》、TOMORROW X TOGETHER《Sugar Rush Ride》、ENHYPEN《Sweet Venom》、LE SSERAFIM《Easy》等熱門歌曲時,各歌手身穿的服裝將登場。另外,還將展示給HYBE議長房時爀帶來靈感的書籍、粉絲們使用的助威工具等。 博物館方面表示:“以革新和創意性為基礎,可以體驗到HYBE成為全世界娛樂業界領頭羊的過程”,“與HYBE合作策劃了此次展示會。”博物館還強調,HYBE所屬的音樂家們代表了世界音樂格局的現在和未來。 格萊美博物館成立於美國大眾音樂頒獎典禮“格萊美獎”50周年的2008年。該建築共有5層,展廳面積達2800平方米。據格萊美博物館方面透露,此次展示會將利用2、3層進行,是建立後最大規模的展示。 HYBE旗下的廠牌“ADOR”所屬女子組合NewJeans不會參加此次展示。這反映了ADOR代表閔熙珍和HYBE之間的矛盾情況。HYBE解釋說:“是否參與是由各廠牌選擇的。”

