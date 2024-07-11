躲在“電報”裏的總統夫人……道歉要在國民面前進行. July. 11, 2024 08:03. . “非正式的決策體制比正式體制上更有力量上的優勢。由此可見，這種現實已經‘禁區化’，誰都不能提出質疑。” 國民力量黨代表候選人韓東勛對總統夫人金建熙的“（社交媒體）電報”短信“讀而不回”的爭議，吞噬了該黨7月23日的全黨大會。這句話似乎是對這壹事件進行點評的評價。但這壹部分實際上出自30年前的1994年首爾大學教授朴勝寬（音）的著作《露出的臉和看不見的手》中。朴教授指出了將正式交流機構打造成“表面裝置”、卻通過非正式機構做出重要決定的韓國政治的問題。30年後的今天，隨著社交媒體的發展，非正式溝通窗口已經消失得無影無蹤，躲進了私人空間。 確實有過看不見的手。那就是今年1月金建希向時任緊急對策委員長韓東勛發送電報短信的手。1月17日，時任緊急對策委員金慶律（音）提及“瑪麗·安托瓦內特奢侈、雜亂的私生活”，要求金建希就收受名牌迪奧包壹事進行道歉。兩天後，金建希給韓東勛發短信表示：“由於我的疏忽，事情不斷擴大，對此深表歉意。政治圈內存在道歉不壹定能轉化為道歉的事情。盡管如此，我還是會聽從委員長的意見。”韓東勛沒有回復。6個月後引發爭議後，韓東勛說：“這實際上是壹封寫有不能道歉理由的短信。” 據悉，同壹時期，金建希向周圍人發送了包含保守YouTube（油管）博主主張的“道歉的瞬間共同民主黨會像野狗壹樣咬上來”的“電報”信息。雖然信息內容口口相傳被追加公開，但金建希是否真的有心道歉、是否幹涉國政等爭議不斷擴散，最終全黨大會成了“只剩下金建熙的大會”。 此外，還增加了“回帖隊”等無形之手的疑惑。如果這是事實，暗地裏企圖操縱輿論的行為就等於犯罪。當然，遍數共同民主黨的方式，壹壹數著上傳到臉書、推特、博客等的帖子數，評價國會議員為“壹人憲法機關”的做法，也是水準以下。因為揮發性強、只關註強硬支持層的信息泛濫。 看不見的手會引起誤會。國民力量黨議員金宰燮表示：“如果真的有道歉意向，就應該去更加正式的渠道--總統室。”尹錫悅政府上臺後，因公開“電報”引發的爭議已經不是第壹次了。尹總統在2022年7月向時任院內代表權性東發送的“櫻桃大拇指”短信，稱“曾進行內部槍擊的黨代表更換後發生了變化”。短信曝光後，權性東道歉稱：“因為我的疏忽，與總統的私人對話被曝光，引起誤會，這完全是我的錯。” 國民希望的是用露出的臉進行溝通。僅憑上傳至非公開來往的電報或社交媒體的視頻和照片很難說是溝通。韓東勛至少公開了自己的臉，並要求道歉。但金建希的道歉誠意只能通過發給周邊人士的“電報”短信息來推測，並不明確。我知道，總統夫人的道歉不是簡單問題。正因為這是艱難的決策，所以應該成立第二附屬秘書室，從官方的決策過程出發。

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