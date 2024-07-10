美國共和黨：“盟國有義務投資共同防禦”. July. 10, 2024 07:57. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 美國共和黨在8日（當地時間）通過的政綱政策中表示：“將推進以美國最重要利益為中心的外交政策；將讓盟國履行共同防禦投資義務，加強同盟關系。”在美國大選前120天，共和黨明確表示將把前總統特朗普的“美國優先主義”作為黨的核心方針。 美國共和黨全國委員會下屬的政綱政策委員會當天通過了包含封鎖國境和結束通貨膨脹等20個公約的政綱政策。共和黨在政綱政策上貼上了與特朗普大選口號相同的“讓美國再次偉大”的標題，並宣布：“將通過力量恢復和平。我們將重新構建同盟網絡，以保障和平的未來。” 因此，有分析認為，不僅滿足北約的國防費支出標準，而且增加對韓國等國家的防衛費分攤額，固化為共和黨的“正式方針”。特朗普4月在接受時事周刊《時代》采訪時曾表示，“希望韓國好好對待美國”，表明了要求增加防衛費分攤額的意向。 共和黨還表示，“追求美國優先的經濟政策”，把對外國商品征收基本關稅和取消對中國的貿易最惠國待遇等作為政綱政策。 特朗普發表政綱政策後，在社交媒體上主張：“這個議題是強有力的承諾。如果我們奪回白宮、共和黨占據上下院多數黨，將可以更快實現。美國需要果斷的共和黨領導力。”

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