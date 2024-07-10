韓華系統：“將向沙特出口1.2萬億韓元規模的‘天弓-2 雷達’”. July. 10, 2024 07:56. by 田南赫記者 forward@donga.com. 韓華系統公司9日表示，將向沙特阿拉伯出口被稱為“韓國型愛國者”的國產中程地對空制導武器“天弓-2”的多功能雷達（MFR•照片）。出口規模達8.669億美元（約1.2萬億韓元）。 開發“天弓-2”的LIG NEX1公司曾於去年11月與沙特阿拉伯簽訂了總規模達32億美元（約4.27萬億韓元）的出口合同。1個天弓炮臺由多功能雷達、垂直發射臺、交戰控制所等組成。韓華系統開發並提供其中的多功能雷達。這是韓華系統自2022年向阿聯酋（UAE）出口11億美元（約1.3萬億韓元）規模的“天弓-2 MFR”以來的第二次出口。 “天弓-2 MFR”由國防科學研究所（ADD）和韓華系統共同開發，並於2020年完成了戰鬥力化。特別是中東出口型搭載了最新型雷達“有源相控陣（AESA）雷達”。不僅可以探測從所有方向接近的敵方戰鬥機，還可以同時探測和追蹤敵方的彈道導彈。 韓華系統解釋說，天弓-2 MFR將多個雷達功能合二為壹，可以壹次性完成△探測、追蹤、識別敵我 △應對電波幹擾 △導彈捕捉、追蹤、通信等復合任務。公司計劃將出口阿聯酋確保的型號按照沙特阿拉伯的環境條件和要求進行改良後供應。 韓華系統代表魚成哲（音）表示：“繼阿聯酋之後，韓華系統還將向沙特阿拉伯提供最尖端的雷達”，“將在中東、歐洲、東南亞等多個地區擴大出口品種，鞏固在海外軍工市場的地位。”

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