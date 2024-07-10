奧運會滑板最高齡選手麥克唐納表示“我不會停下來”. July. 10, 2024 07:55. by 洪禎秀 hong@donga.com. 本月末將年滿51歲的英國人安迪•麥克唐納將在下個月的巴黎奧運會上代表國家參加滑板項目。他是參加該項目的各國選手中年齡最大的。 滑板在2020年東京奧運會時首次被列為正式比賽項目。當時獎牌獲得者的平均年齡只有18歲，被認為是“年輕人的專屬物”。麥克唐納算是非常引人註目的存在。 8日（當地時間），麥克唐納在接受美國《紐約時報》（NYT）采訪時表示：“在我這個年紀，摔倒（比年輕選手）更疼，恢復也需要更多的時間，這是事實”，“即使這樣也不會停止，這就是現在我還能玩滑板的秘訣。” 和他壹起出戰的兩位國家隊隊友都是16歲。麥克唐納說：“和相當於我年齡三分之壹的孩子壹起滑，學習他們的活力和恢復力。”他強調，自己也很高興能夠向新壹代選手們分享自己的知識和經驗。 麥克唐納在12歲時首次開始玩滑板。他說：“在空中兩次旋轉360度的‘720’是我現在能展示的最大值，但最近12歲的年輕人甚至能做到‘900’。”他在世界滑板世界杯上9次取得勝利等，在國際舞臺上表現活躍，但進軍奧運會尚屬首次。 他上個月在匈牙利布達佩斯舉行的預選賽上以第15名的成績通過了奧運會選拔賽。巴黎奧組委評價說：“兩次嘗試失敗後，‘賭上’最後壹次機會後，終於獲得了驚人的幸運。”麥克唐納也表示：“通過預選賽就等於已經獲得了獎牌”，“對我來說，滑板是青春之泉。” 他說，社會上壹些人認為玩滑板的人是“破壞公物的惡童”，但因為被列為奧運會正式項目，人們的視線發生了明顯的變化。他接著強調表示，“很多人認為我是‘老當益壯的代表人物’，但年齡真的只是數字而已”，“想賦予人們繼續自己喜歡的事情的動機。”

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