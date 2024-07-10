家用燃氣費上漲，7月份不行、8月份可以?. July. 10, 2024 07:55. . 打破慣例，從下個月開始，家裏使用的城市燃氣費用將上漲。如果住在首爾，將上漲6.8%，以4人家庭為基準，每月負擔將增加3770韓元左右。家用城市燃氣壹直以低於成本的價格供應，從韓國燃氣公社的立場來看，越賣越虧。以逆差額結構積累的燃氣公社的損失為13.5萬億韓元，超過了30年的人工費。讓全體職員30年壹分錢不給地工作也擺脫不了損失。為了減少損失，上調費用已成定局。 漲價時間定在暑期，也在意料之中。因為不需要取暖，所以不會馬上感受到費用的上漲。去年初冬季節傳到各家庭的“取暖費炸彈”通知，甚至使尹錫悅總統的支持率也下降，影響非常大。在寒風襲來、暖氣費負擔加重之前提高燃氣費，才能減輕政治負擔。 不過也有人說，8月上漲是意外之舉。《城市燃氣費原料費聯動制實施指南》中規定，住宅用城市燃氣費在單月進行調整，到目前為止，按照慣例，都是在單月上調或下調了費用。最近上調燃氣費用的月份也是去年5月。此外，韓國政府本月1日表示：“本月內難以上調城市燃氣費。”僅過4天就出面表示“從下個月開始將提高收費標準”，這樣的情景很難讓人描述。 只要政府下定決心，隨時都可以上調城市燃氣費。單月調整只是實行方針，法律上並沒有明確規定費用調整時期。如果燃氣公社報告費用調整與否等，產業通商資源部與企劃財政部協商決定即可。據說，負責實際業務的燃氣公社不知道7月份可以上調、8月份不可以上調費用的原因。大家只能從政府本月凍結燃氣費用時所說的“考慮到對物價的影響，正在協商中”的話中去推測。 也有分析認為，為了守住2%線的物價上漲率，將燃氣費上調時間推遲了壹個月。上月曾跌至2.4%的物價上漲率本月很有可能再次上漲。油類稅下調幅度縮小，再加上酷暑和梅雨，農產品價格的漲勢也會更大。壹般物價上漲率與壹年前相比，去年7月的物價上漲率創下了年中最低值。在加上基底效果的情況下，不能再加燃氣費的話，可以看作是臆測嗎? 政府應該說明，這不是為了管理眼前數字的小小的“統計按摩術”。 政府以模糊不清的“非常時期”為依據，壹直暫時保留聯動制，也沒有提高能夠充當原料費的費用。每兩個月反映壹次國際能源價格變動的原料費聯動制從1998年開始實行。其宗旨是通過聯動制提高穩定性，確保費用的客觀性。但是，天然氣價格曾是前政府的“政治費用”，現政府也認為燃氣價格不是經濟理論，而是政治理論。最終剩下的只有用稅金填補的公共機關的損失。現在應該建立壹個獨立機構，透明地決定燃氣價格。以現在這樣的決定結構，今後也必然會失去穩定性和客觀性。

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