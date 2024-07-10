執政黨全黨大會首次電視辯論，僅圍繞“金建希短信”展開激烈辯論並結束. July. 10, 2024 07:55. . 在國民力量黨23日舉行全黨大會之前，昨天黨代表候選人之間進行了第壹次電視辯論。4名候選人就尹錫悅總統夫人金建熙1月份發短信給時任黨緊急對策委員長的韓東勛候選人、韓東勛沒有答復的問題展開了激烈的攻防戰。在前壹天舉行的首次聯合演講會上，圍繞“金建希短信”，“用人身攻擊和誹謗來內部攻擊”（韓東勛）、“不熟悉團隊正體性的人”（元喜龍）等，候選人之間展開了誹謗戰。 金建希1月份通過（社交媒體）“電報”向韓東勛發送的5條信息全文被媒體公開，但爭議反而加重。金建希寫道：“如果我道歉就能解決，我想道歉壹千次壹萬次。”“因為誠意爭議和責任論問題有可能擴大，所以不能輕易做出決定。”金建希還寫道，“盡管如此”，如果韓東勛和緊急對策委員會作出決定，她將道歉。對此，韓東勛方面主張，“她的意思是難以道歉”。而其他候選人則反駁稱，“‘如果黨做出決定，我會道歉’，卻被韓東勛無視，這讓人無法理解”。雙方各抒己見，寸步不讓。 金建希的短信中包含了“您和總統好像因為我的特檢問題關系尷尬，我替他道歉”、並提議與尹總統通話、見面等內容。在另壹短信中，金建希稱韓東勛為“同誌”，並解釋說，自己用“回帖組”指責韓東勛的說法並不屬實。在野黨指責金建希“幹預國政”“介入黨務”，要求查明回帖組的真相。金建希的短信給4月10日議會選舉後本來就低迷的執政黨增加了負擔。 雖然執政黨是4月10日議會選舉慘敗後時隔3個多月舉行全黨大會，但圍繞黨的革新方向和前景的競爭已無影無蹤，繼“背叛者攻防戰”之後，“金建希短信”爭議成為吞噬所有話題的黑洞。對於黨內部分人士擔心的“自殘形態”，候選人們似乎並不介意。如果只是以這種方式展開內戰，無論誰當選代表，都只會留下嚴重的後遺癥。這樣的執政黨能否與政府壹起運營國政，並在國會牽制龐大的在野黨，也是個疑問。

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