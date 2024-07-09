瑪麗娜·勒龐像父親壹樣在決選投票中失利，“勝利只是被推遲了而已”. July. 09, 2024 08:08. by 李清娥記者 clearlee@donga.com. “勝利只是被推遲了而已。議席數大幅增加，因此沒有必要失望。” 法國極右翼的國民聯盟雖然在法國國民議會選舉第壹輪投票中位居第壹，在最後投票中卻退居第三位。國民聯盟實際領導人、前黨首兼議員瑪麗娜·勒龐（照片）7日（當地時間）在參加TF1節目時做出了上述表示。她自信地說：“極右浪潮將繼續高漲。” 國民聯盟主導的極右聯盟在上次議會選舉中占據眾議院577席中的88席，但在此次選舉中卻增加了近壹倍，確保了143席。 勒龐表示：“如果不是馬克龍總統與極左黨派的不自然同盟，國民聯盟將單獨占據眾議院過半議席。” 此外，她還預測，在決選投票中占據第壹位的左派聯合“新人民陣線”的“不屈服的法國”代表讓-呂克·梅朗雄和中右派總統馬克龍的同居不會持續太久。她認為，兩個勢力只是為了阻止國民聯盟占據第壹名，而在政治工學上結合在壹起，但由於路線不同，很難有機地結合在壹起。 但也有評價認為，勒龐與她父親的情況相似。勒龐的父親、創建國民聯盟前身國民陣線的極右政治家讓-瑪麗·勒龐在2002年大選第壹次投票時，以微弱優勢落後於時任總統希拉克，位居第二。但在最後投票時，很多國民聚集到“反極右”陣營，大敗於獲得82%支持率的希拉克。

한국어