共享型電動滑板車的最高時速將從25km→20km. July. 09, 2024 08:08. by 李素貞記者 sojee@donga.com. 根據現行法律，將時速25公裏的共享型電動滑板車（個人型移動裝置•PM）的限制速度降低到時速20公裏的示範事業將在年末之前實施。政府的方針是，如果示範運營結果證明事故預防效果，將修改相關法律。 行政安全部8日與國土交通部、警察廳、道路交通公團、韓國交通安全公團、10家個人型移動裝置租賃企業壹起簽訂《加強個人型移動裝置安全管理的業務協約》，並發表了上述計劃。根據協議，從本月開始到今年年末為止，The Swing（Swing）、G-Bike（GCOO）、Beam Mobility Korea（Beam）、Olulo（KickGoing）、PUMP（XingXing）、Deer Corporation（Deer）、Alpa Mobility（Alpaca）、Dart Sharing（Dart）、Flying、DGood（Tagoga）等10家企業將在首爾和釜山等全國主要城市將PM的最高時速降低至20公裏。 有人指出，最近5年間PM事故件數每年都在增加等，應該加強安全對策，因此準備了此次項目。據道路交通公團交通事故分析系統顯示，2019年只有447件的PM事故去年劇增到了2389件。同期，死亡人數也從8人增至24人，增加了兩倍。據三星交通安全文化研究所透露，如果將電動滑板車的最高時速降低到20公裏，制動距離將減少26%，沖擊量將減少36%。行政安全部相關人士解釋說：“通過示範運營，如果出現最高速度下降帶來的交通事故減少效果，將積極討論修改《道路交通法》等相關法律。” 政府決定從本月開始到9月為止，集中管制違反電動滑板車安全守則的行為。以警察廳為中心，對未戴安全帽、無證駕駛、違反道路行駛規則、2人以上乘坐等違反主要安全守則的行為，計劃從15日開始經過兩周的引導、宣傳時間後，從8月開始正式進行管制。

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