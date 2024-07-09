伊朗將迎來新春天？抑或進入漫長冬季？. July. 09, 2024 08:07. . 改革派政治家馬蘇德•佩澤什基安在伊朗總統選舉中獲勝。1978年霍梅尼革命成功後，當伊朗被伊斯蘭原教旨主義框架牢牢束縛時，會有不少人想到“這個體制能維持多久”。雖然巴列維王朝因腐敗和無能而臭名昭著，但伊朗是壹個資源和增長潛力豐富的國家，是伊斯蘭國家中開放性最高的國家，甚至流行迷妳裙。 但近半個世紀以來，伊朗作為正統穆斯林國家，日子壹直過得挺穩當。在國際社會上，作為什葉派的後盾，成為了強硬抵抗勢力的背景。但在伊朗，強硬派總統卻因直升機事故而死亡。這種事故往往伴隨著懷疑，具有報復心理，即使選出更加強硬的人物也不奇怪。而且美國對伊朗的制裁絲毫沒有解除的跡象。與以色列交換了壹次導彈，得到伊朗贊助的胡塞武裝、真主黨處於準戰時狀態。個人認為，伊朗向黎巴嫩或敘利亞派遣地面部隊的情況不會發生，但內外的戰爭壓力並不小。盡管如此，改革派人物以54%的得票率當選，這是誰都無法預測的變化。 不知道這壹變化會持續到什麽程度。期待伊朗社會馬上出現可視性變化的期待操之過急。即使冰山下的冰正在融化，變化也需要很長時間。這有可能以代言國民心境的變化、心境的不安而告終。心中累積著生活的不便和追求人生目標、體制變化是不同的。也許下壹代的變化和方向會確定下來。看得太遠了？從歷史上看，這已經是非常短暫的成功了。而且這種小小的努力也不應該放棄，要堅持下去。

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