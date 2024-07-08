尹錫悅-韓東勛發生第三次沖突……壹場“金建希短信”引發的內戰. July. 08, 2024 07:58. by 趙權亨記者、李相憲記者 buzz@donga.com、dapaper@donga.com. 尹錫悅總統和作為在國民力量黨7月23日全黨大會上參加黨代表競選的韓東勛候選人因“無視”總統夫人金建希短信的爭議發生沖突，正在演變成第三次“尹-韓矛盾”。韓東勛就短信爭議表示，“這是不正常的幹預全黨大會、危險的幹預黨務（行為）”。總統室立即反駁稱：“不要把總統室拉進選舉”。分析認為，這壹表態包含了尹錫悅的意思。這是總統室首次就短信爭議發表正式立場。繼4月10日議會選舉前1月金建希收受名牌迪奧包的疑惑、3月圍繞“李宗燮-黃相武”問題的解決方法發生第壹次和第二次沖突之後，此次又因金建希短信及幹預全黨大會爭議而展開對決，執政黨內出現了“兩人的關系正在越過無法挽回的河”的分析。 韓東勛6日表示，“事過6個月後出現短信爭議，是為了在全黨大會前夕公然阻止我成為代表。這是為了打擊我、傷害我、煽動（反對）我，除此之外別無解釋。以這種形態、這種方式幹預全黨大會是錯誤的”，把矛頭指向總統室。韓東勛還表示：“當時總統室對需要道歉的意見持強烈反對的立場。如果將（沒有道歉的）責任推卸給公開表示有必要進行道歉的我，人們會同意嗎？” 隨後，總統室7日表明立場稱：“在全黨大會選舉過程中沒有進行任何介入和幹預，今後也會如此。”總統室高層相關人士表示：“在全黨大會過程中，希望各候選人或競選運動人員特別註意不要將總統室牽扯入選舉。總統室正在等待黨員和國民的選擇。將忠實地服從全黨大會的結果所體現的黨員和國民的命令。”總統室壹名相關人士表示：“韓東勛公開提出幹預全黨大會、幹預黨務等問題，我們只能對此感到不快。” 另壹候選人元喜龍也加入了總統室的說法。元喜龍尖銳地指出：“韓東勛正在把金建希短信的爭議朝著‘幹預全黨大會’定論。為了掩蓋自己的錯誤，將總統室牽扯入全黨大會的行為是分裂黨、動搖總統的害黨行為。” 當天，具有親尹錫悅傾向的部分非國會議員黨協委員長們轉發要求韓東勛退選的聯名信，原本還計劃推進記者招待會，但後來又予以取消。韓東勛將此比喻為去年國民力量黨全黨大會時53名初選議員轉發聯名信使羅卿援候選人落選的聯名信事件，將其定性為“第二次聯名信事件”，並表示，“不要因為輿論不好而驚訝地取消聯名信，將克服聯名信的舊態”。壹名有影響力的議員說：“不知道為什麽把內戰搞得如此骯臟，讓國民感到厭煩和生氣。”

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