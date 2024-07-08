龍山“不要牽扯我”……對“金建希短信”不作解釋，能平息爭議嗎？. July. 08, 2024 07:57. . 總統室高層人士昨天表示：“總統室在國民力量黨全黨大會選舉過程中沒有進行任何介入和幹涉，今後也會如此。”他還表示：“希望各候選人或競選運動人員註意不要牽扯總統室。”尹錫悅總統夫人金建希6個月前曾給時任執政黨緊急對策委員長的韓東勛發短信說要就名牌包問題向國民道歉，但遭到無視，此事引發了爭議。針對黨代表候選人韓東勛反對稱“這是幹預黨務，也是幹預全黨大會”，總統室首次表明了立場。 總統室表明立場看起來是為了對執政黨全黨大會因金建希短信爭議而展開的泥潭爭鬥保持距離，但看起來難以平息已經熊熊燃起的爭議。突如其來的金建希短信本來就因演變成“背叛的政治”爭議，給黨權競爭火上澆了油。在這種情況下，假意聲稱與總統室無關、卻又不做什麽解釋、還警告“不要牽扯我們”，這種態度反而很有可能引發更大的爭議。 韓東勛表示，金建希短信問題是為了改變全黨大會趨勢的“幹預黨務”，並提出了總統室和親尹錫悅方面操弄的可能性。對此，元喜龍、羅卿援等其他黨權候選人針鋒相對地表示，韓東勛這麽做是將總統室拉入全黨大會的“害黨”行為。據悉，部分非國會議員黨協委員長親尹派系曾推進要求韓東勛退選的記者招待會，甚至有人擔心是否會重演去年初在全黨大會上讓部分候選人落選的“聯名信事件”。 如果此次爭議不查明真相，難以輕易平息，由此引發的風波也很有可能持續到全黨大會以後。針對金建希短信的內容本身，就有不同的說法。金建希說是表明了向國民道歉的意誌，但韓東勛反駁稱，“從脈絡上看，短信內容反而是在列舉不應該道歉的理由”。最終，如果不公開金建希和韓東勛兩人手機裏的短信，就難以判斷到底哪壹方是對的。因此，對於半年前的短信再次被泄露的背景，也出現了各種陰謀論。對此，追究“不敬罪”“害黨行為”的幼稚的黨權競爭如何?看到如此令人寒心的風景，國民只能嘖嘖稱奇。

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