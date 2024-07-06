已故紅衣主教金壽煥的謚福推進獲得教皇廳的批準. July. 06, 2024 07:45. by 李鎭求 sys1201@donga.com. 教皇廳批準了已故紅衣主教金壽煥（1922~2009年•照片）的謚福推進工作。 天主教首爾大教區5日表示：“上月18日，羅馬教皇廳謚聖部在發給大主教鄭淳澤的回信中表示，‘無障礙（Nihil Obstat）’推進金壽煥的謚福。”“無障礙”是教皇廳謚聖部經過討論後宣布，對推進謚福工作沒有任何異議的宣言。因此，對於金紅衣主教，可以稱其為正式謚福的推進對象—“上帝的仆人”。 謚福是在天主教中殉教者或聖德高尚的人死後正式登上福者的品位，是聖人的前壹階段。成為福者後，可以再次推進聖人謚聖。首爾大教區謚福謚聖委員會計劃組成金壽煥謚福提案歷史委員會，正式進行有關金紅衣主教的生平、英雄德行、聖德名聲等研究。 金壽煥從1968年入座（成為教區長）到1998年卸任為止的30年間，壹直擔任首爾大教區教區長職務，個人德行方面自不必說，他還為提高韓國教會的成長和地位、落實人權和民主主義而獻身，受到了很多人的尊敬和喜愛。特別是以對人類的根源性憐憫為基礎，像救世主耶穌壹樣對待韓國社會最被疏遠的人，被稱為“貧窮、被疏遠的人的朋友”。善終後通過角膜捐贈，實踐了直到最後都毫無保留地奉獻的愛。 首爾大教區去年3月決定推進金紅衣主教的謚福，韓國天主教主教會議在同年10月的定期總會上壹致同意。目前在韓國天主教會，有金大建安德烈亞斯神父（1821~1846年）等103名聖人和124名福者。

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