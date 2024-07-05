副總統哈里斯的“B計劃”正在浮現……“替代拜登”VS“擴張性有限”. July. 05, 2024 08:09. by 洪禎秀 hong@donga.com. 壹旦拜登總統辭去總統候選人職務，美國副總統哈里斯（58歲·照片）成為民主黨替代候選人的“B計劃”正在浮現。哈里斯既是正式總統繼承排名第壹的候選人，也是可以不受限制地使用拜登募集的選舉資金的唯壹候選人，所以“沒有其他代替方案”的現實論占據了上風。也有觀察人士認為，拜登考慮到自己辭職的可能性，正在給哈里斯加油助威。 《華盛頓郵報》當地時間3日報道稱，民主黨眾議院黨鞭哈基姆·傑弗裏斯並不反對同事們提出的“如果拜登總統辭職，哈里斯副總統將是最佳選擇”的意見。路透社也援引白宮、拜登大選團隊、7名民主黨高層消息人士的話報道說，哈里斯成為有力的替代者。 哈里斯是拜登的競選夥伴，可以繼承“拜登-哈里斯”團隊籌集的2.4億美元（約3330億韓元）競選資金。相反，如果選舉加利福尼亞州州長加文·紐森、交通部長皮特·布蒂吉格等為替代候選人，根據黨內規定，在全體大選資金募集金額中最多可以得到3200萬美元（約442億韓元）的支援。 拜登和哈里斯同壹天共進非公開午餐、邀請民主黨所屬州長共進晚餐等。白宮發言人庫林·詹皮耶爾也稱贊說：“拜登總統選擇哈里斯擔任副總統是因為她是黨的‘未來’。”在各種政治賭博網站上，哈里斯被選為民主黨大選候選人的可能性已經高於拜登。 不過，也有很多分析人士認為，哈里斯確實存在局限性。她是進步傾向明顯的加利福尼亞州土生土長的印度裔和牙買加裔黑人的混血兒。還有很多人評價稱，哈里斯在任副總統期間沒有取得明顯的成果。很多人還預測，哈里斯很難吸引中立傾向的白人男性、高齡層白人男性、農村選民的選票。 共和黨方面開始了批評哈里斯在拜登政府負責移民政策非法移民者卻劇增的政治廣告。該廣告中，當哈里斯表示“沒有國境危機”時，出現了“這不是我們所希望的總統的形象”的批評字幕。

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