如果是不乘坐超級跑車的企業主，或可考慮降低繼承稅. July. 05, 2024 08:08. . 2018年5月舉行了德國著名的生命科學技術企業“默克（MERCK）”創立350周年紀念儀式。當時任德國總理安格拉•默克爾結束祝詞後，創始人的第11代孫弗蘭克•施坦根貝格哈伯坎普家族委員會當時的會長致詞時表示：“請降低繼承稅。”對於“半真半假”的幽默，包括默克爾前總理在內的900多名與會者爆發出笑聲。 從這個事例中可以看出，繼承稅對13代家族經營的默克公司來說也是重要的問題。因為，如果為了籌集繳納繼承稅的錢而拋售股票，必然會對外部經營權的攻擊變得脆弱。 德國的繼承稅雖然比瑞典、荷蘭、法國等國家嚴格，但比韓國寬大。首先最高稅率是30%，低於韓國（50%）。通過“家業繼承扣除”，如果滿足繼承後數年間持有股份或維持雇傭等條件，可以扣除部分稅額。繼承規模越大，扣除幅度就越小，但並不像韓國壹樣從壹開始就將大企業排除在對象之外。2021年在德國，家業繼承扣除件數為11874件，金額達2.476萬億韓元。 家族經營的優點是不拘泥於短期業績，可以以長遠的眼光引領企業。2004年，默克公司迎來了液晶顯示器（LCD）研究100周年。默克發現液晶這壹物性是在1904年，LCD市場開花是在20世紀90年代。在此期間，默克用從制藥事業中賺到的錢繼續進行LCD研究，確保了原創技術。 韓國產業界甚至出現了“四代經營”。他們為了推進展望百年大計的研究開發，需要穩定的繼承計劃，在此過程中不得不考慮繼承稅。但是，如果不想讓放寬繼承稅變質為“財富代代相傳”的手段，需要家庭經營企業的努力。 默克家族有幾個原則。從第13代開始，擁有股份的家族成員超過了200人。但是他們中只有18人通過家族委員會（13名）和夥伴委員會（5名）選拔職業經理人的方式參與經營。除了大型收購合並（M&A）或改變大框架戰略的事情外，大部分都交給職業經理人決定。但是兩個委員會的會長與5名最高管理層壹起在辭職後5年內對公司負無限責任。 即使是老板，入社也不存在“自由通行”。要想進入公司，只有在其他公司能力得到認可後應聘高層職位的方法，而且還要經過徹底的驗證。家族委員會會長退休年齡為75歲。這是為了消除獨攬所有和經營的弊端。施坦根貝格哈伯坎普前會長平時的驕傲是“超過200名的默克家族中沒有壹個人乘坐超級跑車”。這與過去施坦根貝格哈伯坎普前會長在接受東亞商業評論（DBR）采訪時提到的長壽秘訣“家族成員自己不認為是默克的老板，而是認為是為後代管理信托的人的價值觀”壹脈相承。 當夢想革新的企業的投資、實踐地位高則責任重的企業主的真實性相結合時，為支持企業的永續而進行的制度改編的討論才能得到社會的支持。

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