美聯儲主席鮑威爾：“美國通脹放緩取得重大進展”. July. 04, 2024 08:28. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 美國央行美聯儲（Fed）主席傑羅姆•鮑威爾評價說：“美國通貨膨脹放緩的趨勢距離達到目標水平，已取得了相當大的進展。”得益於鮑威爾主席不排除9月份降息的可能性，美國標準普爾500指數歷史上首次突破5500點大關。 鮑威爾主席2日（當地時間）出席在葡萄牙舉行的政策會議上，評價美聯儲為降低通貨膨脹所做的努力取得了進展，並表示美國“走上了通貨緊縮（通貨膨脹下降）路線”。美聯儲偏好的物價指標“根源個人消費支出（PCE）物價指數”，5月與前壹個月相比上升率為0.08%，是2020年11月以來最低的，與去年同期相比上升率為2.6%，接近美聯儲目標的2%。 但是，對於下調利率的時間，他重申了原有立場，“在政策緩和（下調利率）開始之前，需要確信通貨膨脹正在持續下降至2%。” 相反，被稱為美聯儲內“鴿派”（放寬貨幣政策）的芝加哥聯邦儲備銀行（聯銀）總裁奧斯汀•古爾斯比當天在接受CNBC采訪時表示，“有警告信號表明實體經濟正在減弱”，“要註意不要讓聯銀維持不必要的緊縮”，暗示了下調利率的必要性。 在本月30、31日舉行的美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上，很有可能凍結利率，而市場正在就利率下調時期是9月還是11月美國大選以後的日誌展開拉鋸戰。在6月份的“點陣圖（dot plot）”中，19名美聯儲委員中有8人表示今年將下調2次，7人表示下調1次，4人表示“今年不會下調”，美聯儲內部也出現了不同的預測。 根據芝加哥商品交易所集團（CME）的“美聯儲觀察（FedWatch）”工具，當天鮑威爾主席發言後，政策利率期貨投資者們評價9月份下調的可能性約為70%，提高了9月份下調的期待感。這壹數值比上周PCE發表前高出約10%。根據5日發表的美國6月雇傭報告書和11日公開的6月消費者物價指數（CPI）等主要指標，9月下調的期待感可能會更高。 當天，得益於鮑威爾主席對通貨膨脹的樂觀論和特斯拉第二季度（4~6月）汽車交貨量避免了最壞情況的穩定感，特斯拉的股價上漲了10%以上。對此，S&P500指數比前壹交易日上升了0.62%，創下了今年以來的第32次新紀錄。納斯達克指數也上漲了0.84%，創下了今年第22次的歷史最高值。

한국어