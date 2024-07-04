在野黨把《蔡上等兵特檢法》提交議會全體會議……執政黨進入阻撓議事階段. July. 04, 2024 08:27. by 金俊壹記者、安圭永記者、李相憲記者 jikim@donga.com、kyu@donga.com、dapaper@donga.com. 共同民主黨等在野黨3日向國會全體會議提交了《蔡上等兵特檢法》，要求特檢全部接管警方和高級公職人員犯罪調查處等正在進行的蔡上等兵事件相關調查。這壹天距離第21屆國會最後壹天的5月28日，因尹錫悅總統行使再議要求權（否決權）特檢法被國會否決，已經過去了36天。由於在野黨單獨提交特檢法，國民力量黨以無限制討論（阻撓議事）進行對抗，導致原計劃的經濟領域對政府質詢告吹，全體會議場上壹片高聲叫喊和各種指手相責。繼前壹天的外交安保領域後，對政府質詢已連續兩天擱淺。 當天下午，國會議長禹元植在開始對政府質詢之前，按照共同民主黨的要求提交了《蔡上等兵特檢法》。共同民主黨議員金承元在陳述法案說明時說：“作為特檢法的調查對象，從蔡上等兵殉職事件的非法行為和任命前國防部長李鐘燮為駐外大使開始，就定性了辭職過程中的非法行為。”意思是說，必須通過特檢調查查明有關蔡上等兵事件的“VIP（要人，尹錫悅總統）震怒說”和關於外部對調查施壓的疑惑等。 作為國民力量黨阻撓議事的第壹棒火炬手，劉相凡議員反駁道：“這壹特檢法是為了準備彈核總統的橋頭堡，並不是為了查明真相。推進反憲法的特檢，是把大韓民國推向政治鬥爭和混亂之中，正面違背了三權分立精神。” 國民力量黨在進行阻撓議事的同時，在國會大廳分組進行靜坐示威等，出手阻止法案。但根據國會法，如果在籍議員五分之三（180名）以上贊成的話，在阻擾議事開始24小時以後就可以強制結束。如果加上共同民主黨（170席）、祖國革新黨（12席）的議席數，共達182席。共同民主黨院內首席發言人朴成俊（音）在國民力量黨進入“阻撓議事”的同時，提交了阻撓議事終結同意書。 總統室已經預告，尹總統將再次行使再議要求權（否決權）。總統室高層相關人士反駁道：“共同民主黨應該立即停止反文明、破壞憲政的企圖和前所未有的立法暴力政變。”總統室另壹人士在與《東亞日報》通話中表示：“共同民主黨在國會以這種方式單方面獨斷專行，太不像話了。”

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