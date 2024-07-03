韓國軍方重啟“停戰線5公裏以內”前方火炮射擊演練……K-9、輪式自行火炮在雨中噴射. July. 03, 2024 08:01. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 韓國軍方2日突然重啟了軍事分界線以南5公裏以內的炮擊演練。自2018年韓朝簽署《9·19南北軍事協議》簽署後，該地區被劃為禁止地面敵對行為區域，已中斷演練長達中斷6年。此前，很多人擔心在與朝鮮發生局部戰爭或全面戰爭時，在本該實際進行炮擊演習的地區未能進行演習，導致實戰任務執行能力減弱。因此，韓國軍方期待此次重啟炮擊能夠強化對朝軍事應對能力。 陸軍當天表示：“在軍事分界線5公裏以內的射擊場，恢復了K9和輪式自行火炮（K105A1）的炮擊訓練。”“隨著《9·19共同文件》全面停止效力，所有訓練場的訓練都正常進行，韓國軍隊可以進行更實戰性的訓練。” 當天，在軍分線5公裏以內的3個射擊場中，除了駐韓美軍使用的京畿道坡州市斯陶裏射擊場，京畿道漣川郡赤巨裏射擊場和江原道華川郡七星射擊場幾乎同時開始炮擊演練。在赤巨裏射擊場，從上午8點開始，韓軍代表性炮兵戰鬥力K9自行火炮發射了90多發炮彈。當天射擊最後階段下起了雨，K9卻噴出了火焰。韓國軍方評價稱，此舉表現出了如果朝鮮發起挑釁、將把挑釁原點化為焦土的懲戒意誌。在七星射擊場，40多發輪式自行火炮從當天上午8時開始，持續約45分鐘。 演練以向設置在後方的假想目標射擊的方式進行。射擊以焦土化的方式實施，無人機在虛擬目標周圍飛行，確認目標命中與否，如果原點沒有全部被破壞，就會重新射擊。 韓國軍方計劃從當天開始，在停戰線壹帶的射擊場定期進行炮擊訓練。這是針對接連進行彈道導彈試驗發射、飄送垃圾氣球、侵犯停戰線等復合挑釁的朝鮮眼皮底子發出的警告。陸軍強調：“此次演習將重點放在了強化應對敵人（朝鮮）挑釁時的應對能力及火力應對態勢上。今後不僅在邊境地區進行炮擊，還將定期進行機動部隊訓練，以具備更加完美的軍事應對態勢。”

한국어