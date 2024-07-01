“加強Wallpad管理”的法律即將實施，公寓管理費或將上漲. July. 01, 2024 08:15. by 南慧貞記者、李祝福記者 namduck2@donga.com. 隨著可以開關公寓門或控制照明家電產品的“Wallpad”管理強化法律即將實施，公寓管理費可能會上漲。雖然這是防止黑客入侵的必要措施，但是連沒有相關功能的舊公寓也包括在法律這用對象中，引發了爭議。 據科學技術信息（情報）通信部30日透露，加強公寓內信息通信設備管理體系的《信息通信工程法》修訂案將於19日實施。其核心是義務性地安排壹定規模以上的公寓等具備資格的信息通信技術人員。這是隨著2021年某公寓內Wallpad等智能型家庭網酪系統遭到黑客攻擊而制定的措施。當時，由於該事件，擔心家裏的個人私生活會全部被暴露的恐懼擴散開來。 科學技術信息通信部預測，如果法律得以實施，1.317萬個員區的管理費每年將增加100億韓元。也就是說，每個員區每年要多征收76萬韓元的稅金。但是公寓管理所所長組織的大韓住宅管理師協會認為，或將增加（100億韓元）50倍多的每年5000億韓元以上的相關費用。每個員區的負擔費用也將超過3500萬韓元，因此管理費將大幅增加。 法律這用對象也引起了爭議。科學技術信息通信部將300護以上的公寓等共同住宅全部包括在內。其中還包括沒有家庭網酪系統的舊公寓。科學技術信息通信部表示：“除了家庭網酪系統外，還將管理普通網酪等其他信息通信系統。” 相關部門國土交通部的立場是，網酪和電視設備等已經由公寓管理事務所進行管理。大韓住宅管理師協會也收集了5.1萬多份反對簽名，於上月21日轉交給了科技信息通信部。

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