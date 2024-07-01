拜登是否辭任總統候選人，取決於夫人吉爾. July. 01, 2024 08:05. by 華盛頓=文炳基 常駐記者 weappon@donga.com. 由於美國總統拜登（82歲）在總統選舉電視辯論中慘敗，美國民主黨內部要求其辭任總統候選人的呼聲越來越高。拜登強行安排周末遊說日程，斷然否認了退出的可能性。但有人指出，每當拜登宣布參加連任等主要政治決定時，壹直起到“守門員”作用的夫人吉爾（73歲）握有決定其是否辭職的鑰匙。 美國NBC電視臺援引多名消息人士的話報道說：“拜登總統將於當地時間30日在總統別墅戴維營與家人討論挑戰連任的未來。”拜登在6月27日舉行的第壹次總統選舉電視辯論中，90分鐘裏壹直以沙啞的聲音和前言不搭後語的回答，被前總統特朗普碾壓，民主黨內外都在敦促他辭去總統候選人職務。他在這種情況下決定召開家庭會議。 拜登每當參加2020年總統選舉和去年宣布挑戰連任等主要政治契機時，都會通過家庭會議做出決定。對此，拜登政府官員表示，“前提不明確”，對拜登主動辭職的可能性諱莫如深。 拜登6月29日在紐約舉行的募捐活動中，把坐在旁聽席上的3名民主黨議員叫過去表示：“不是沒有出口嗎。我壹定會在此次大選中獲勝。”此外，在6月28日在北卡羅來納州遊說中，拜登承認高齡憂慮稱，“我沒有以前善於辯論”，但同時表示，“我知道該怎麽做（總統）”。電視辯論結束後，拜登強行舉行當初預定的遊說和籌集選舉資金的活動，與辭職的可能性劃清界限，試圖平息支持群和民主黨內外的動搖。 但是，美國民主黨內部為要求拜登退出總統選舉而采取的行動正在進壹步具體化。美國政治媒體《政客》援引多名眾議院民主黨議員的話報道說：“眾議院黨鞭哈金·傑弗裏斯和參議院黨鞭查克·舒默表示，為了拜登總統的辭職，應該考慮共同努力。” 有觀察人士認為，夫人吉爾的判斷將對拜登辭職的決定起到核心作用。拜登的主要贊助人喬·摩根律師對《紐約時報》表示：“吉爾的聲音是最終的，也是最重要的。”吉爾不顧高齡的擔憂，積極支持拜登挑戰連任。她在6月29日的募捐活動中還身穿寫有“投票吧”字樣的服裝出席，並表示：“喬（拜登）不僅是適合當總統的人，也是唯壹能當總統的人。”

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