湖人“國王”勒布朗得償所願，NBA史上首次父子同隊效力. June. 29, 2024 07:36. by 任寶美 bom@donga.com. “國王”勒布朗•詹姆斯（40歲•洛杉磯湖人隊）抓住了實現“想和兒子壹起征戰美國職業籃球（NBA）”夢想的機會。28日，湖人隊在美國紐約舉行的2024年NBA新秀摘牌大會第二輪中，以全體第55位的排名選定了勒布朗的長子布朗尼（20歲）。如果勒布朗和布朗尼同時效力於湖人隊，詹姆斯父子將在NBA歷史上首次留下父親和兒子在同壹支球隊打球的記錄。 與NBA壹起被稱為北美4大職業體育的美國職業橄欖球聯盟（NFL）、美國職業棒球大聯盟（MLB）、北美冰球聯盟（NHL）此前都留下過父子同隊效力的記錄。相反，此前在NBA甚至沒有壹對父子在同壹賽季效力不同球隊的記錄。湖人隊總經理羅布•佩林卡表示：“下個賽季，NBA的新歷史將與湖人隊的球衣壹起書寫。” 布朗尼進入美國南加州大學（USC）的去年7月在練習途中因心臟驟停而暈倒，5個月後重返球場。此後，他參加了美國大學體育協會（NCAA）壹級聯賽的25場比賽，場均拿下4.8分、2.8個籃板球，但3分球命中率僅36%。因此有人質疑“（布朗尼）挑戰NBA是不是太早了”。實際上，在前壹天選秀大會第壹輪時，沒有球隊叫過布朗尼的名字。 布朗尼在此次選秀聯合試訓（身體•運動能力檢查）時表現出的傳球能力和“籃球IQ”都很好，因此得到了發展可能性較高的評價。因此，在第2輪後半段，他被指名為候選人。據美國體育專門媒體《ESPN》報道，雖然也有其他球隊指定布朗尼，但詹姆斯父子的經紀人裏奇•保羅通過電話傳達了“如果布朗尼被其他球隊選中，將前往澳大利亞聯賽打球”的意思，布朗尼最終得以加入湖人隊。 身高203公分的勒布朗在2003年新秀摘牌大會時，被克利夫蘭騎士隊以全體第1順位（狀元）選中，正式開啟了NBA球員生涯。布朗尼（187公分）的選秀順位排在全體倒數第4位。NBA歷史上，在父親是選秀狀元的明星球員兒子中，布朗尼的選秀順位是最低的。此前，2000年NBA選秀狀元肯揚•馬丁（47歲）的兒子小肯揚•馬丁（23歲）在2020年的第52順位是最低記錄。

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