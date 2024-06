近七成受訪者認為“特朗普獲勝”……傳出更替拜登論. June. 29, 2024 07:35. by 亞特蘭大=常駐美國記者 文炳基 weappon@donga.com. “妳是(美國)歷史上最糟糕的總統(the worst president in the history)。” 美國總統拜登和前總統特朗普當地時間27日舉行壹對壹對抗的首次大選電視辯論,變成了人身攻擊和假情報的“抹黑誹謗戰”。拜登數次口吃和口誤,受到了“最糟糕的辯論”的苛刻評價,增加了高齡風險。特朗普則用毫無顧忌的謊言展開攻勢,留下了爭議的火種。有人指出,距離選舉日還有131天的美國大選,今後很有可能代替政策競爭,展開消極攻防戰。 拜登和特朗普當天在佐治亞州亞特蘭大美國有線電視新聞網(CNN)演播室沒有握手就直接進入討論,就經濟、墮胎權、移民等問題發生了正面沖突。特朗普說:“拜登推翻了我所實現的美國歷史上最偉大的經濟。毫無疑問,他是最糟糕的總統。”相反,拜登則回敬稱:“特朗普的話都是謊言。他才是最糟糕的總統。” 前任和現任總統的沖突圍繞移民和司法風險而激化。拜登表示:“特朗普在任期間稱美軍陣亡者為‘冤大頭’和‘失敗者’。妳才是冤大頭和失敗者。”他還把因性醜聞封口事件被判有罪的特朗普稱為“重罪犯”,攻擊稱“妳在妻子懷孕時與成人演員壹起睡覺。”特朗普則表示:“拜登是從中國收錢的‘滿洲候選人’。我沒有做錯任何事,拜登壹卸任就會成為重罪犯。” 在現場直播的辯論中,拜登把俄羅斯總統普京稱為特朗普等,多次出現口誤。他駁斥了特朗普“非法移民實施性暴力”的主張,試圖強調保護墮胎權,但說錯話稱“很多年輕女性都遭到配偶和兄弟姐妹的性暴力”。 民主黨原本期待通過早期電視討論讓停滯不前的拜登支持率回升,對辯論掩飾不住困惑。討論結束後,民主黨內甚至提出了更換候選人論。對此,副總統哈裏斯對美國有線電視新聞網表示:“拜登總統雖然起步緩慢,但收尾非常有力。不是看討論成果,而是要看過去3年半的業績。”相反,共和黨參議員馬科·盧比奧則表示,“今天的辯論甚至會給美國的敵人壯膽。應該公開拜登總統的健康狀況”,加大了對高齡風險的攻勢。

