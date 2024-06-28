澤基率先登上30記本壘打高地，僅本月就轟出10記. June. 28, 2024 08:01. by 李憲宰 uni@donga.com. 紐約洋基隊的本壘打擊球手艾倫•澤基在本賽季美國職業棒球大聯盟（MLB）中率先登上了30記本壘打的高地。27日，在紐約城市球場舉行的與同區競爭對手紐約大都會隊的客場比賽中，澤基作為3號中堅手出場，面對對方左手首發投手丹尼•楊擊出了2分本壘打。澤基在0比7落後的第6局上半局，在無人出局1壘有人的情況下，抓住楊投向自己身體壹側的Sweeper（滑球的變種），壹下子將其擊出了左側圍墻。球被球棒擊中的瞬間，楊就癱坐在了投手踏板上，擊球非常準確。 在壹天前與大都會隊的比賽中擊出滿壘本壘打的澤基連續2場比賽擊出本壘打，延續了極致的擊球感覺。這是進入6月份以來他轟出的第10記本壘打。 澤基在球隊的第82場比賽中擊出30記本壘打，在2022年創下美國聯盟（AL）單賽季最多本壘打記錄（62記）時，他也是在球隊的第82場比賽中擊出了第30記本壘打。時隔2年他將再次向刷新自己的紀錄發起挑戰。澤基在第1局第壹個擊球位上，以四壞球上壘，在第4局作為首發擊球手出場，擊出左前安打等，當天3次進入擊球位，取得了2次有效擊球、2支安打、1打點、2分的成績。雖然澤基表現突出，但球隊最終以2-12大敗。 占據MLB全體本壘打榜首位置的澤基，與該領域排名第2位的格納•亨德森（巴爾的摩金鶯隊）的差距也維持在4記。亨德森也在同壹天與克利夫蘭隊的比賽中，在第5局下半局擊出越過外野中墻的壹分本壘打，完成了本賽季第26記本壘打。 洛杉磯道奇隊的超級明星大谷翔平當天在與芝加哥白襪隊的比賽中擊出了本賽季第25記本壘打，並連續10場比賽取得打點。大谷翔平在第1局上半局第壹個擊球位上，面對去年韓國職業棒球最有價值球員（MVP）埃裏克•佩迪，率先擊出了決勝本壘打。國家聯盟（NL）本壘打排名第壹的大谷翔平當天取得了2次有效擊球、1支安打、2個四壞球上壘、1打點、2分的成績，帶領球隊以4比0取得了勝利。

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