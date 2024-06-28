加強對借貸平臺的監管，政府推進“收回非法高利貸本金”方案. June. 28, 2024 08:00. by 金鎬卿 kimhk@donga.com. 據悉，政府正在討論今後金融監督院親自監督被指為非法高利貸“連接紐帶”的網絡貸款中介平臺的方案。政界和政府正在推進修改法律，如果發現非法高利貸，不僅要收回利息，還要收回本金的方案。另外，還決定討論提高註冊門檻的方案，不讓隨便開私貸公司。 金融當局相關人士27日表示：“正在討論將貸款中介平臺的監督主體從現行的各地方自治團體改為金融監督院的方案。”金融委員會和金融監督院在“貸款業制度改善特別工作組（TF）”中與韓國貸款金融協會、貸款業專家壹起，討論了根除非法高利貸的對策，其中決定盡快加強平臺監督。 平臺是展示正式註冊的貸款企業廣告的網站，約有30個在運營。全部在地方政府登記為“貸款經紀人”，接受地方政府的管理和監督。金融監督院不定期派遣人力間接支援監督。但是地方自治團體具備貸款業監督專業性的人力較少，因此實際上沒能進行緊密的監視，通過平臺連接到非法高利貸的損失不斷。對此，金融監督院拿出了親自監督的“王牌”。 金融監督院還決定，從今年下半年（7~12月）開始，從大型平臺企業集中的京畿道開始實施聯合檢查。去年5月也曾通過聯合檢查揭發了非法高利貸業主的廣告或個人信息泄露事例，但是因為問題仍然存在，時隔1年多將再次展開檢查。 同時，政府正在準備修改法律，使非法高利貸合同本身無效。目前，即使因非法高利貸受到處罰，也會保障本金和法定利息（年均20%）。非法高利貸合同無效化是朝野壹致同意的事項。 《東亞日報》英雄內容組本月24日至28日通過《Trap：陷入金錢陷阱》系列揭發了隱藏在平臺上的非法高利貸組織的實際情況。

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