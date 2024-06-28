參與“分割打工”的青年45萬名……每周工作時間不足15小時的就業者最多. June. 28, 2024 08:00. by 世宗=宋惠美記者、趙應亨記者 1am@donga.com、yesbro@donga.com. 大學生李某（21歲）從今年初起為了掙零花錢，每周在首爾市冠嶽區的壹家咖啡廳工作4天。工作時間是下午7點到10點，只有3個小時。但為了這份工作，李某光上下班的往返就需要兩個小時。 最近他向店主要求增加兼職時間，但得到的回答是，因為沒有余力給周休津貼，所以很難。李某說：“因為工作崗位本身就不多，而且面試幾個地方，也因為沒有經歷沒有被接受。現在工作的地方，又要了壹名第壹次打工的人，所以雖然工作時間短得可惜，還是繼續上班。” 像李某壹樣每周工作不到15小時的青年超短時間就業者上個月多達45萬名，創下了歷史最高紀錄。十有九成以上是工資勞動者，他們不能領取周休津貼，處於年假、退休金及各種社會保險的死角地帶，雇傭質量不佳。有人指出，內需凍結再加難以承擔的人工費，小業主增加分割雇傭、青年們遭受損失的惡性循環正在持續。 統計廳經濟活動人口調查微型數據27日顯示，上個月每周工作時間不足15小時的20、30多歲超短時間就業者達到44.73萬人，比1年前（38.23萬人）增加17.0%。這是自2000年1月開始進行相關統計以來的單月數據最高值。相反，上個月20、30多歲的全體就業者為910.7萬名，反而比1年前減少1.0%。也就是說，青年就業崗位正在減少，但由於分割雇傭，質量不好的工作崗位正在增加。 青年層的超短時間就業者增加，在社會整體上也會產生人力資本低下等負面結果。需要節省壹點人工費的小業主們只能承受職員管理等困難，選擇“分開雇傭”。 漢陽大學經濟系教授河俊京（音）表示：“青年層之所以增加超短時間的工作崗位，是因為優質的工作崗位不足。在需要學習技術、積累人力資本的時期，如果輾轉於超短時間的工作崗位，那麽單純停留在勞動的可能性會增大，對終身收入也會產生負面影響。”

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