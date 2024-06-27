法國“30多歲現任總理”VS“20多歲極右政黨黨首”，在議會選舉辯論中發生沖突. June. 27, 2024 08:23. by 巴黎=趙恩娥、金允珍記者 achim@donga.com、kyj@donga.com. 距離法國提前舉行議會選舉首輪投票還有5天，30多歲的“招牌青年政治家”和20多歲的極右政黨領導人在電視辯論中發生了激烈沖突。雙方就減稅和移民政策等展開了激烈的舌戰，但雙方的弱點都暴露無遺。極右方面只是重復了缺乏實現性的大眾迎合主義公約，總理也沒能拿出有效的對策。 當地普遍認為，極右政黨將在議會選舉中取得壓倒性勝利。因此，具有中立傾向的馬克龍總統和新的極右總理組成“異質同居政府”的可能性正在增大。法國內外擔心說：“議會選舉後各種政策可能會出現分歧，經濟混亂也會擴大。法國議會選舉引發的歐元危機可能會到來。” ● “年輕招牌”阿塔爾對巴爾代拉的較量 在25日法國廣播公司TF1主辦的政黨領導人三方討論會上，出席者中沒有40多歲的人，完全是“年輕血液”們的舞臺。來自中立傾向執政的復興黨的總理阿塔爾（35歲）和極右國民聯盟代表若爾當·巴爾代拉（29歲）、左派聯合“不屈的法蘭西（LFI）”議員馬尼埃爾·邦帕爾（38歲）始終針鋒相對，爭論不休。 特別是阿塔爾和巴爾代拉的對決是此次電視討論的亮點。巴爾代拉集中力量通過“老生常談”的減稅政策呼籲支持。他提出了降低全民增值稅和減免39歲以下稅金的公約，並表示：“如果國民相信，我將成為提高購買力的總理。”其核心是減輕稅賦，安撫因高物價而疲憊不堪的民心。 對此，阿塔爾甚至不斷插話說：“如何籌措資金？”有人指出，法國財政赤字嚴重，如果再削減稅金，國家倉庫將空空如也。信用評價公司標準普爾上個月表示，“預計法國財政赤字將超過2027年國內生產總值的3%”，並把法國的國家信用等級從“AA”下調至“AA-”。 阿塔爾反駁稱：“作為總理，我不想說謊。巴爾代拉說要像魔法壹樣削減增值稅，但又拿不出資金籌措方法來。”但他也沒有提出解決財政赤字的對策，而是同樣提出了對財政造成負擔的公約：“從明年冬天起將電費下調15%”。 巴爾代拉還斥責道：“如果妳值得信任，（我們）就不會在這裏了。要謙虛。”這讓人想起了馬克龍總統在本月6日至9日舉行的歐洲議會選舉中因執政黨慘敗而解散議會的責任。 ● “異質同居政府，令人擔心出現政治癱瘓” 在當地，很多人認為，因年輕明星政治家們的對決而備受期待的電視討論比期待的要令人失望。法國《世界報》指出：“沒有正確處理決定性的核心爭論點。”也有人評價說，被認為是配角的邦帕爾反而冷靜地陳述了意見。 法國議會選舉如果在30日的第壹輪投票中，各地區沒有獲得過半數選票的候選人，那麽下月7日第二輪決選投票得票最多的人將成為勝者。根據最近的輿論調查，國民聯盟將以35%的支持率位居第壹，左派4個政黨聯合新民眾陣線將以27%的支持率位居第二。執政黨文藝黨預計只有20%。獲得最多議席的黨的領導人被推薦為總理的情況非常普遍，因此很有可能誕生法國政治史上史無前例的“中立總統-極右總理”的同居政府。 有觀察人士認為，如果難以融合的總統和總理體制在經濟懸案等方面出現分歧，不僅是法國，整個歐洲也將陷入經濟危機。英國《金融時報》24日擔憂道：“如果極右政黨支配議會，民粹主義政策將動搖經濟，甚至引發歐洲單壹貨幣歐元的危機。”

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