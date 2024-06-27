去年毒品犯罪者達27611人，創歷史新高……三分之壹是10多歲和20多歲青少年. June. 27, 2024 08:23. by 張恩智記者 jej@donga.com. 據統計，去年韓國國內揭發的毒販子（毒品犯罪者）人數首次超過2萬人，創下了歷史最高紀錄。特別是被揭發的毒品犯罪者中，每3名中就有1名以上是10多歲和20多歲的年輕人，此外女性犯罪者也劇增。 據大檢察廳26日發表的《2023毒品類犯罪白皮書》顯示，去年毒品犯罪者人數為2.7611萬人，比2022年（1.8395萬人）增加了50.1%。毒品犯罪者從2019年的1.6044萬人劇增到2020年的1.8050萬人，2021年減少到1.6153萬人，從2022年開始再次呈現增加趨勢。 據悉，特別是10多歲青少年毒品犯罪者劇增。去年，毒品犯罪者中10多歲的有1477人，比前壹年（481人）增加了2倍。20多歲的毒販也有8368名，比2022年（5804名）增加了44.2%。在全體毒品犯罪者中，10多歲和20多歲的比率達到了35.6%。也就是說，每3名毒品犯中就有1名是10多歲和20多歲的青少年。 女性毒品犯罪者人數為8910人，比2022年的4966人增加了79.4%。在全體毒品犯罪中，女性的比率在2021年為23.6%，2022年為27%，去年為32.3%，呈現出逐年增加的趨勢。制造和銷售毒品的供應犯也達9145人，比前壹年劇增87%。 去年在韓國國內沒收的毒品類達998公斤，比前壹年（804.5公斤）增加了24%。特別是被稱為“冰毒”的甲基苯丙胺、亞巴、氯胺酮、JWH-018（合成大麻）等精神藥品占全體的82.5%。毒品走私犯罪的增加也是特征之壹。毒品走私量去年為637.87公斤，比2022年（393.47公斤）增加了62.1%。大檢察廳解釋說：“新冠病毒疫情結束後，國際交流量增加，走私量比大流行前明顯增加。”2019年外國人走私犯為196人，去年增至590人，5年間增加了約2倍。 據調查，毒品交易方式—被稱為“投擲”手法的在線非面對面方式普遍化。大檢察廳相關人士解釋說：“流通組織利用暗網、保安聊天工具、虛擬貨幣的匿名性，以點組織形式運營的情況很多”，“由於醫院無差別的醫療用毒品類處方，在線環境中的非法流通犯罪也劇增。” 另外，去年被移交審判並被判處1年以上有期徒刑的毒品犯罪者達2726人，占全體毒品犯罪者人數的45%。被判7年以上重刑的罪犯有226人。

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