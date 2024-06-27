面對朝鮮的連鎖挑釁……韓國軍隊在西部海上進行火力示威，發射了K9等290發子彈. June. 27, 2024 08:22. by 尹相虎 軍事記者、孫孝周記者 ysh1005@donga.com、hjson@donga.com. 26日，仁川市甕津郡大延坪島。部署在與朝鮮只有咫尺之遙的西北島嶼的韓國海軍陸戰隊K-9自行火炮同時向大海噴火。這是文在寅政府執政初期的2017年8月以後，時隔7年在西北島嶼首次實施海上射擊。當天完全解除了此前根據2018年簽署的《9·19南北軍事協議》禁止海上射擊的“枷鎖”。 此前，韓國政府在朝鮮實施“垃圾氣球”恐怖襲擊事件等挑釁超過限度後，於4日全面中止了《9·19共同文件》的效力，並在22天後的當天在西北島嶼實施了實彈射擊演習。但朝鮮在24日、25日晚連續兩天飄送垃圾氣球，當天淩晨還發射導彈，露骨地提高了緊張程度。不過，朝鮮這次發射的導彈在飛行過程中在空中爆炸。 海軍陸戰隊26日下午在白翎島、延坪島用K-9自行火炮、“天舞”多管火箭、“長釘”反坦克導彈等進行了海上實彈射擊訓練。海軍陸戰隊稱，在約1個小時內共發射了290多發炮彈。K-9自行火炮和“天舞”瞄準海上特定區域，“長釘”則瞄準海上漂浮模擬目標，分別實施了射擊訓練。 白翎島和延坪島距離朝鮮海岸最近的地方僅隔數公裏。因此， 以前韓國每次在西北島嶼進行海上射擊時，朝鮮都會表現出神經質的反應。 韓國軍方認為，朝鮮當天淩晨發射但失敗的導彈是超音速導彈。韓國軍方消息人士表示：“朝鮮有可能是再次發射了月初在國務委員長金正恩參觀下發射的極超音速固體燃料中程彈道導彈。”

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