共同民主黨：“向半導體提供100萬億韓元的金融援助”……希望朝野政黨碰頭商議. June. 27, 2024 08:21. . 共同民主黨推出了比政府宣布或執政黨案更果斷的“共同民主黨牌K芯片法”。這反映了延長今年底到期的半導體設施投資、研發稅額扣除期限，大幅提高扣除比率等經濟界要求的內容。很有可能出現壹向只專註於政治鬥爭的朝野政黨為提高國家未來競爭力而展開競爭的肯定性事例。 共同民主黨制定的稅收特例限制法修訂案和半導體特別法將半導體設施投資額的15%-25%從法人稅中扣除，變成提高到25~35%，研發稅額扣除率從30%-40%提高到40%-50%。與將扣除率維持現狀、只延長6年的執政黨案相比，強度有所提高，期限也延長到了10年。此外，還將適用國家義務負責半導體設施運營所需的電力、產業用水供應和道路等基礎設施建設的內容。據悉，政府將進壹步增加18萬億韓元規模的半導體產業金融支援，將政策金融支援擴大到100萬億韓元。 特別是，原本只有15%的設施投資可以返還稅金的大企業、中堅企業的設施投資扣除率提高到25%，研發扣除率提高到40%的部分備受關註。因為共同民主黨加大了對“大企業特惠”“富人減稅”的排斥感而猶豫不決的大企業的支援力度。由於計劃將這樣的法案作為黨論推進，預計像過去壹樣的內部反對也會減少。與共同民主黨的動向不同，政府決定從下月開始正式啟動半導體金融支援項目。 考慮到各主要國家正在實施的破格支援政策，韓國政界對半導體的支援競爭似乎為時已晚。再加上除了稅額減免外，大幅減少企業初期投資負擔的直接補貼不在討論對象之列，因此需要追加完善。在美國建立工廠的三星電子以支援設備投資的名義，得到了9萬億韓元的補貼。在日本建立工廠的臺積電獲得超過4萬億韓元的補助金，每次建立工廠時補貼額都會增加。 盡管如此，朝野政黨雙方還是共享對韓國經濟未來的責任感，開始朝著同壹方向前進，這是值得高興的事情。只要朝野雙方同意，隨時都可以處理延長稅制優惠期限，因此有必要盡快推進。如果朝野雙方齊心協力進行思考，那麽龍仁半導體集群的電網擴充、用水供應等阻礙投資的難題也將更容易得到解決。

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