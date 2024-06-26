阿桑奇將在不移交美國的情況下獲釋. June. 26, 2024 08:04. by 李清娥記者 clearlee@donga.com. 2010年在自己設立的網站“維基解密”上大量公開美國政府機密文件等、被美國政府以間諜嫌疑起訴的朱利安·阿桑奇（53歲·照片）在沒有被移送美國的情況下結束了超過10年的逃亡生活。雙方決定，在阿桑奇向美國法院認罪的同時，以在英國監獄超過5年的服刑時間來抵罪。 美國《華盛頓郵報》等媒體24日援引美國法務部文件報道說：“阿桑奇決定在兩天後到美屬塞班島的法院出庭認罪。”該法院將判處阿桑奇62個月有期徒刑，並承認從2019年4月起到本月23日為止的英國服刑等同於完成有期徒刑。據悉，阿桑奇24日從英國監獄出獄，將通過塞班島直接獲釋，回到祖國澳大利亞。 阿桑奇從小就擅長黑客攻擊，2006年成立了維基解密，2010年登載了美國陸軍壹等兵切爾西·曼寧竊取的數十萬份美國軍事、外交機密文件，震驚全世界。相關文件中包含了伊拉克戰爭和阿富汗戰爭當時美軍戰爭犯罪和侵害關塔那摩收容所人權等敏感內容。 同年曼寧被捕後，阿桑奇也面臨被抓的危機，並於2012年躲到了批準流亡的反美傾向厄瓜多爾駐倫敦大使館。由於英國與美國簽署了引渡條約，他在大使館內寸步難以出行。他說：“感覺就像生活在宇宙飛船裏壹樣。” 阿桑奇在大使館停留了近7年，後來與厄瓜多爾政府關系惡化，2019年最終被取消流亡，失去了去處。隨後，美國特朗普政府以違反《1917反諜法》和從事間諜活動等18項嫌疑正式起訴，阿桑奇被英國警方逮捕。此後，阿桑奇被關押在英國監獄。 外界以為阿桑奇會立即被遣送至美國，但遭到英國法院的阻撓，雙方展開了漫長的法律攻防戰。阿桑奇方面提出訴訟稱，“如果去美國，可能會被判處175年的有期徒刑”，對此英國法院表示“對阿桑奇很殘酷”，對其訴求予以支持。在美國，只有被告人出庭認罪，才能執行刑罰。在英國關押了5年多、壹直進行攻防戰的事件，最終通過美國法務部和阿桑奇方面的協議告壹段落。 也有評價認為，美國政府的此次決定考慮到了國際社會“鎮壓媒體”的批評輿論。此前，西歐社會壹直強烈要求釋放阿桑奇。澳大利亞總理阿爾巴尼斯和德國總理朔爾茨等公開反對將阿桑奇押送至美國，也產生了影響。

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