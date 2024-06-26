收起停診招數的醫生們……挽救對話的火種，是政府的責任. June. 26, 2024 08:02. . 繼首爾大學醫學院教授們中止休診，大韓醫生協會撤回無限期休診後，將五大醫院作為培訓醫院的其他醫學院的教授們也放棄了休診的招數。因為他們認為，無限期停診未能糾正歪曲的醫科大學擴招政策，只會增加患者的損失。天主教醫學院的教授們昨天召開全體會議，決定無限期推遲停診。曾預告從明天起無限期休診的延世大學醫學院教授們，今天也將公布是否撤回休診。 雖然主要大學醫院醫生們的取消休診讓患者松了壹口氣，但政府宣布醫科大學擴招消息後持續4個多月的醫療危機卻處於惡化趨勢。在離開醫院的9600名專攻醫生（實習醫生、住院醫師）中，到目前為止回歸的比率還不到8%。培訓醫院因赤字堆積而處於關門狀態，剩下的醫療團隊的疲勞度也在增加，研究也處於中斷狀態。如果照此下去，專門醫生、公共保健醫、軍醫的培養也會出現問題。如果離校的醫學院學生不回歸，從明年起3000名預科壹年級學生和4500名新生同時上課的史無前例的事件將至少持續6年。培養醫生的基礎本身就會動搖，很有可能出現大量不合格醫生。 醫療界取消休診後退了壹步，政府也應該采取積極的措施，收拾殘局。當務之急是先把手握解決醫療大亂鑰匙的專攻醫生叫回醫院。不僅是回歸的專攻醫生，只有撤回對未回歸者的吊銷執照等行政處分，內心希望回歸的專攻醫生才能對“背叛者”烙印毫無負擔地回來。為了讓選擇辭職的專攻醫生也能盡快回到醫院，有必要放寬相關回歸標準。只有專攻醫生們回來，與他們壹體行動的醫大學生們回歸的可能性才會增大。 也有必要明確表明立場，從明年入學考試開始，將按照程序調整醫學院名額。醫學院擴招是挽救必須醫療和地方醫療的手段，但隨著成為不可妥協的政策目標，事態開始變得復雜起來。患者團體也表示：“政府只專註於2000人的數字。醫療界的批評和憂慮有妥當的部分。”政府現在決定成立醫生供需推算專門委員會，希望醫生們也積極參與，盡到專職人員的責任，以便出臺合理的醫科大學擴招及醫生培養政策。

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