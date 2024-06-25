統壹部：“朝鮮的垃圾氣球裏有很多寄生蟲……還有縫縫補補好幾次的襪子”. June. 25, 2024 08:14. by 申圭鎮記者、高道藝記者 newjin@donga.com、yea@donga.com. 統壹部對朝鮮從上月底至本月初大量飄放的垃圾氣球裏裝載的東西進行了分析，結果顯示，從垃圾中所含的土壤中檢測出了大量寄生蟲。統壹部表示，土壤中還發現了人類遺傳基因，這表明這些寄生蟲來自人糞。不過統壹部還表示：“據判斷，垃圾氣球裏的土壤只有少量，而且由韓國軍隊進行回收和管理，因此不存在汙染土地或傳播疾病等令人擔心的危害因素。” 統壹部24日公布了收集朝鮮放飛的70多個垃圾氣球的分析結果，並做出了上述表示。據統壹部介紹，此次檢測出的寄生蟲是蛔蟲、鞭蟲、粉線蟲等土壤媒介性寄生蟲。統壹部解釋說，這種寄生蟲通常是在使用人糞肥代替化肥的環境或生活環境不衛生時發生的，在保健環境落後國家經常可以找到。 垃圾氣球裏還發現了很多體現朝鮮嚴重經濟困難的垃圾。朝鮮為了掩蓋暴露其生活狀況，緊急制造了將廢紙、塑料、布頭等剪成壹定大小的所謂“用於撒布的垃圾”，從中發現了多次縫補破洞的襪子的痕跡、有著破洞的嬰兒褲、用布料制作的手套和口罩等展現惡劣經濟狀況的物品。 在垃圾中還發現了金正日、金正恩等金家偶像化的文件。垃圾中出現了寫有“偉大領袖金日成大元帥的教誨”“作為朝鮮勞動黨總書記的高度”的紙片。根據朝鮮的刑法，毀損包含領袖指示的文件的行為是最高可處以死刑的重罪。統壹部高級官員表示：“據了解，壹般居民也被動員起來散發垃圾。朝鮮緊急動員了行政力量，結果垃圾裏反映了朝鮮居民的反感和不滿。” 在垃圾中還發現了過去韓國企業支援朝鮮的領帶、牛仔夾克等服裝的剪裁布片。另外，“緊身褲”之類被朝鮮當局規定為反社會主義禁品的物品，也在破壞後裝在垃圾裏。 據悉，韓國政府捕捉到了朝鮮準備再次實施“垃圾氣球”恐怖襲擊的動向，對朝鮮領導層可能覺得敏感的垃圾氣球內容進行分析，當天作了全面公開。

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