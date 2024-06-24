普京威脅稱“要進壹步開發三大核力量”. June. 24, 2024 07:25. by 金寶拉記者 purple@donga.com. 俄羅斯總統普京（照片）在先後巡訪朝鮮和越南後表示，將加快“三大核力量”的開發。截至今年1月，俄羅斯擁有的可使用核彈頭數量為4380枚，比美國多出600多枚。作為世界最大核保有國，俄羅斯以“力量均衡”的名義強烈地表現出了核開發的意誌。 普京當地時間21日在莫斯科克裏姆林宮舉行的軍事學院優秀畢業生慶祝活動中表示：“為了維持全世界力量的均衡和保障戰略威懾力，計劃進壹步開發三大核戰鬥力。”三大核戰鬥力是指能夠在陸海空發射核彈頭的洲際導彈、潛射彈道導彈、戰略轟炸機。 瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平問題研究所16日發表的《2024年度世界核武裝年鑒》顯示，俄羅斯是世界第壹大核武裝國家，在全世界核彈頭庫存量1.2121萬枚中擁有5580枚。可用的核彈頭數量為4380枚。據統計，美國擁有的核彈頭總量為5044枚，其中3708枚是可使用的彈頭。 普京20日在結束亞洲巡訪後舉行的記者會上表示：“潛在的敵人們正在研究降低核使用門檻相關的新要素。正在考慮修改規定核武器使用條件的‘核教義’。”目前，俄羅斯核教義的內容是，在應對核武器攻擊或威脅國家存亡的常規武器攻擊時，可以使用核武器。但他明確表示：“沒有必要包含先發制人核攻擊的條款。” 普京為應對以美國為中心的西方安全同盟北大西洋公約組織（北約），正在加快創建“歐亞安全體系”的構想。他在21日會見軍校畢業生時提到：“有意與包括歐盟和北約在內的所有各方協商歐亞平等、不可分割的安全問題。”他在本月14日主張：“現在是時候在歐亞地區逐漸減少外國駐軍，開始討論新的雙邊、多邊集體安保系統了。”

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