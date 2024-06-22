身價9億韓元的投手張裁榮，現在要成為黃金擊球手. June. 22, 2024 08:19. by 李憲宰 uni@donga.com. 正式拿起球棒還不到壹個月。但是從作為擊球手首次出戰的壹線隊比賽開始，他就擊出了長打。被評價為歷代級才能的張裁榮（22歲•Kiwoom）能否以擊球手的身份實現作為投手未能實現的夢想呢？ 兩年前以相當於韓國職業棒球最高簽約金歷史第2位的9億韓元加入Kiwoom隊的張裁榮，20日在清州球場舉行的與韓華隊的客場比賽中，作為9號擊球手兼中堅手首發出場。在與韓華隊的快速球投手文東珠的對決中，他沒有輸給對手。在第3局第壹個擊球位上，他以直球四壞球上壘，在2比0領先的第4局上半局，在2人出局1人在壘的情況下，推開投向自己身體外側的快速球（時速152公裏），擊出了快速經過1壘手旁邊的2壘打。在第7局上半局，他從南誌敏那裏得到了第二個四壞球上壘。這是取得2次有效擊球、1支安打、2個四壞球上壘、1得分的成功的擊球手出道戰。 在德壽高中時期，張裁榮是投出時速超過150公裏的快速球的王牌投手，但進入職業球隊後，因控球不理想而未能站穩腳跟。3年間他共參加了56場比賽，取得1勝5負、平均責任失分6.45的慘淡數據。在103又3分之1局內抓獲100個三振的同時，被對方擊出了109個四死球。在今年春季集訓期間胳膊肘受傷的張裁榮在賽季中期傷勢加重後，經過與球隊的商議，決定於上月轉為擊球手。 但是他作為擊球手的才能也與眾不同。高中3年級時，他的擊球率為0.353，擊出3記本壘打，得21分。在讀高二的2019年世界青少年錦標賽上，他擊敗前輩們，作為4號擊球手出場。他從上月21日開始在發展聯盟（第二軍團）中參加了19場比賽，取得了擊球率0.232（69次有效擊球、16支安打）、5記本壘打、13打點的成績。雖然遭遇了26個三振出局，但長打能力得到了很高的評價。 此前也有過以投手身份進入職業聯賽後轉為擊球手並取得成功的事例。“國民擊球手”李承燁（現鬥山隊主教練）、“朝鮮的4號擊球手”李大浩（前樂天隊）等就是代表性的例子。兩人在入隊初期因負傷拿起球棒後取得了巨大成功。起亞隊的核心擊球手羅成範雖然作為投手加入了NC隊，但後來轉向擊球手領域，成長為國家代表外野手。張裁榮說：“因為是我選擇的道路，所以抱著不留遺憾的想法努力準備了”，“我想成為能夠讓跑壘員多出壘、經常站上得分圈的好擊球手。”

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