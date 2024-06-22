水果價格有漲無跌……1個梨售價6500韓元，創歷史新高. June. 22, 2024 08:18. by 金炯民記者、趙應亨記者 kalssam35@donga.com、yesbro@donga.com. 全國梨的平均零售價格飆升至歷史最高水平。包括成為“金梨”的梨在內，蘋果等水果價格居高不下，消費者的負擔加重。 據韓國農水產食品流通公社21日透露，以本月19日為準，10個梨壹包（申報·商品）的全國平均零售價格為6.5390萬韓元。每10個梨的價格超過6萬5000韓元尚屬首次。考慮到1年前同壹標準船的價格為2萬8014韓元，暴漲了2.3倍。梨零售價格在本月7日以6萬670韓元突破6萬韓元大關後，17日以6萬2750韓元繼續呈直線上升趨勢。 包括梨在內的國內水果價格整體呈上漲趨勢。截至6月初，10個蘋果壹包的全國零售均價維持在3.1萬韓元至3.2萬韓元之間，但從本月7日起至今，已超過3.3萬韓元。5月新鮮水果的消費物價指數為164.97，與去年同期相比上漲39.5%。 問題是不能排除水果價格進壹步上漲的可能性。從上個月的忠南、忠北開始，果樹灼傷病害已經蔓延到了京畿、江原、慶北、全北，在最大的栽培地全南羅州，黴菌黑星病出現了擴散的跡象。韓國農村經濟研究院在《農業觀測6月號水果》報告中預測說：“在初秋之前，梨和蘋果的出貨量將分別比去年同期減少87.1%和21.3%。” 水果價格出現上漲征兆後，政府當天在政府首爾大廈召開了物價關系次官會議，決定在本月內通過配額關稅等方式追加進口4萬噸以上水果。農產品包括白菜和蘿蔔儲備量1.5萬噸，政府計劃確保2.8萬噸的可用量，應對夏季供求不穩定。 另外，政府還決定將柴油和壓縮天然氣油價聯動補貼的發放延長2個月，維持到8月份。因此，對公交車、出租車、貨車、沿岸貨船等，柴油每升超過1700韓元部分的50%、壓縮天然氣每立方米超過1330韓元部分的50%將在183.21韓元的限度內進行支援。 此外，韓國電力當天表示，第三季度（7月-9月）電費的燃料費調整單價將維持在目前的每千瓦時5韓元。

한국어