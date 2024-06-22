韓半島陷入“朝俄VS韓美日”新冷戰漩渦. June. 22, 2024 08:18. by 張寬碩記者、巴黎=常駐記者趙恩雅、尹相虎 軍事記者 jks@donga.com、achim@donga.com、ysh1015@donga.com. 俄羅斯總統普京當地時間20日就韓國考慮向烏克蘭提供殺傷性武器壹事表示：“如果韓國向烏克蘭提供殺傷性武器，那將是壹個巨大的錯誤。如果發生這種情況，我們將做出相應的決定，這對韓國領導層來說不是壹個喜歡的決定。”這相當於普京直接威脅將以“痛苦的方式”對韓國進行報復。當時距離韓國政府認為朝俄簽訂的條約包含“俄羅斯在有事時軍事介入韓半島的根據”、因此宣布“將重新研究不向烏克蘭提供殺傷性武器原則”還不到24小時。普京還表示，“不排除向朝鮮提供超精密武器”。這是明目張膽地提到了被韓國政府定為俄羅斯不得跨越的紅線——向朝鮮轉讓尖端軍事技術的問題。 接著，朝鮮國務委員長金正恩的妹妹金與正21日發表談話，以韓國民間團體向朝鮮散發傳單為由，預告將進行報復性挑釁。她聲稱，“我們國境附近再次散落骯臟的垃圾和物品，（韓方）又幹了明確不讓做的事情，自然就會出現原本可以不做的事情。”韓國軍聯合參謀本部21日表示，在朝鮮公布朝俄條約的20日，多名朝鮮軍人在中部戰線越過軍事分界線20米左右，遭到警告射擊後返回。 俄羅斯成為韓國的新安保威脅後，朝鮮和俄羅斯同時發出報復威脅，韓國政府強調韓美日共同應對。首先，美國海軍的核動力航空母艦“西奧多·羅斯福”號將參加下周韓美日在海上、水下、空中、網絡等多個領域首次舉行的聯合軍事演習“自由刀刃”。據悉，韓國政府為應對朝俄同盟的威脅，計劃擴大韓美日三國安保室長或外交、國防部長、副部長級的溝通。據悉，韓國正在研究首次參加下月底在日本舉行的美日“2+2”外交、國防部長會談的方案。韓國政府壹名高層官員表示：“現在還不是確定階段，必要時我們也可以參與。” 總統室高級官員表示：“向烏克蘭提供武器有多種選擇。提供武器與否和水平取決於俄羅斯如何行動。”據美國政治媒體《政客》報道，美國政府大幅放寬了對用美國產武器攻擊俄羅斯本土的烏克蘭相關武器使用地區的限制。這意味著，此前只能在臨近俄羅斯的東北部哈爾科夫壹帶使用，但現在烏克蘭全境都可以使用。 朝俄軍事同盟引發的安保威脅不僅會引發韓俄矛盾，還會加速韓美日對朝俄之間的新冷戰對峙。

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