韓國綜合股價指數時隔2年5個月突破2800點大關. June. 21, 2024 07:48. by 蘇雪姬記者 facthee@donga.com. 得益於美國股市的暖風和半導體出口的好轉，韓國綜合股價指數（KOSPI指數）時隔2年5個月突破了2800點。證券界預測，如果今年下半年（7~12月）美國下調基準利率，KOSPI指數有望突破3100點大關，但同時有人擔心，應警惕過於樂觀的論調。 20日，據韓國交易所透露，KOSPI指數比前壹天上漲10.30點（0.37%），以2807.63點收盤。這是自2022年1月21日（2834.29）以來，收盤價首次超過2800點。當天，外國人和機構分別凈收購了4783億韓元和1669億韓元，拉高了指數。相反，KOSDAQ指數下跌3.66點（0.43%），以857.51點收盤。 最近，以英偉達（NVIDIA）為中心的人工智能（AI）半導體熱潮，加上對出口好轉的期待感，大型半導體股呈現出強勢。三星電子和SK海力士公司的股價分別以比前壹天上漲0.49%和1.71%的8.16萬韓元和23.75萬韓元收盤。 隨著市場對美國聯邦儲備系統（Fe誒•美聯儲）9月降息的期待感增大，有觀測認為，韓國綜合股價指數將在下半年繼續上升。韓亞證券預測，如果美聯儲進行貨幣政策轉換，KOSPI指數有可能上升到3100點。三星證券研究員楊日宇（音）最近也通過報告書表示：“今年多年來的利潤下調壓力不大”，並預測下半年KOSPI指數漲落範圍為2650~3150點。 相反，也有意見認為應該警惕過度的樂觀論。DB金融投資研究員姜賢基（音）表示：“從常識的觀點來看，對於現在的股市是否適當，很難輕易回答‘是’”，“從下半年的壹定時期開始需要進行風險管理。”

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