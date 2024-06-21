金研兒的銀牌，博納利的後空翻. June. 21, 2024 07:47. . “因為評審團認為技術動作的完成度不高。” “花滑女王”金研兒在2014年索契冬奧會上獲得花樣滑冰女子單人滑銀牌的原因可以這樣總結。與當時獲得金牌的東道主俄羅斯代表安迪琳娜•斯托尼科娃相比，金研兒是否真的缺乏技術完成度並不重要。重要的是評委們做出了這樣的評價。 技術完成度之所以引起爭議，是因為在藝術表現方面金研兒具有壓倒性的優勢。當時美國NBC電視臺等海外媒體也評價說：“即使斯托尼科娃在技術上更出色，但僅憑這個事實就能戰勝金研兒的藝術性，這令人難以接受。” “因為評審團認為藝術性差。” 作為女子選手首次在正式比賽中實現四周跳的蘇莉婭•博納利（法國）在1993~1995世界錦標賽上連續3次獲得銀牌的原因可以這樣概括。作為花樣滑冰中罕見的黑人選手的博納利說：“如果我的皮膚顏色不同，獎牌的顏色也會不壹樣。”因為博納利原本是從事體操運動的，所以身體上的大塊肌肉比其他選手多。 博納利在自己的最後壹屆奧運會1998年長野冬奧會之前，腳腕受了傷。因此，別說是四周跳，就連三周跳也沒能順利完成。從節目構成上看，自由滑的最後壹跳是“三周跳”，但博納利選擇了空中向後旋轉360度的“後空翻（Back Flip）”，並成功完成了該動作。 後空翻是國際滑聯（ISU）從1976年開始禁止的技術動作。即使成功了，也被扣了2分。短節目時排名第6位的博納利最終以第10位結束了比賽。博納利笑著說：“這次我想擺脫‘評委們會喜歡嗎？’的疑慮”，“賽場上的所有人都起立鼓掌。當然，評委們除外。”隨後她宣布退役。 哪個選手的表演更具藝術性，只能主觀判斷。這就是通常被稱為“藝術分”的構成分（PCS）必然會引發爭議的原因。衡量技術完成度的動作執行分（GOE）也會根據裁判的裁量而有所不同。 問題在於ISU過於保守。眾所周知，女單評審標準是“典型的女性美”。特裏•庫維茨卡（美國）在1976年因斯布魯克冬奧會男子單人滑上首次使用了後空翻，ISU表示“適合在表演舞臺上表演”，並禁止了該動作。在多數歐洲出身的評委眼中，如果看起來不“優雅”，就會全部排斥。 ISU直到14日（當地時間）召開的今年大會時才表示“有必要將花樣滑冰大眾化、現代化”，將後空翻等空翻動作排除在禁止技術目錄之外。這是ISU成立130年來，非歐洲出身的會長首次就任後發生的變化。希望今後花樣滑冰能夠更加開放，對於像博納利這樣的“非主流”來說，也能成為更加公平的項目。

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