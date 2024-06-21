朝鮮和俄羅斯“戰爭時立即提供軍事援助”……危險的新冷戰勾結. June. 21, 2024 07:46. . 朝鮮和俄羅斯就“如果壹方受到武力侵略而處於戰爭狀態，另壹方將毫不遲疑地用壹切手段提供軍事援助”達成了協議。這是朝鮮昨天公布的朝俄間《全面戰略夥伴關系條約》第4條的內容。新條約還承諾，壹旦壹方面臨直接威脅，也會立即啟動協商渠道，將加強防衛力的共同措施制度化，並鼓勵宇宙、生物、原子能等科學技術合作和共同研究。 朝鮮國務委員長金正恩和俄羅斯總統普京前天簽署的新條約，含有可以解釋為過去冷戰時期朝鮮和前蘇聯同盟條約的“自動軍事介入”條款，因此有評價認為，1996年被廢棄的兩國同盟時隔28年得以恢復。新條約第4條只是在1961年簽署的《朝蘇條約》第1條上加入了“根據《聯合國憲章》第51條、朝鮮和俄羅斯法律”的內容，幾乎壹模壹樣。條約還追加了“形成威脅時立即協商”等條款。從內容上看，這無異於承諾了超越韓美同盟《相互防衛條約》水平的同盟關系。 當然，僅憑條約內容評價這是恢復同盟關系還為時尚早。金正恩強調“同盟關系”，而普京只強調“質的提升”。不過可以肯定的是，這是被國際社會孤立無援的孤立國家之間因利害相合而趁便誌同道合的結果。因為，眼下俄羅斯為了采購用於烏克蘭戰爭的武器，需要朝鮮的彈藥和導彈，而朝鮮迫切需要俄羅斯助力提升核、導的尖端軍事技術支援。 盡管如此，如果朝俄乘著新冷戰的氛圍，把相互合作具體化，將不可避免地產生超越韓半島、動搖全世界安保格局的負面影響。兩國今後有可能采取反美、反西方同盟的聯合軍事演習等挑釁行為。不僅如此，也不能排除朝鮮超出向俄羅斯侵略戰爭提供武器支援投入兵力，或者在韓半島發生危機時俄羅斯介入的可能性。 朝俄的危險勾結對包括韓國在內的國際社會來說，不能不說是壹個巨大的挑戰。韓國政府昨天強調“嚴肅、堅決地應對”，但僅靠加強韓美同盟和國際共同應對等顯而易見的應對是不夠的。此前韓國政府還壹直自信能通過遵守韓俄間的相互紅線來管理穩定的關系。應該積極利用我們對俄羅斯的杠桿施壓，在韓中關系中尋找陣營對決的縫隙等，展開中層外交，防止朝俄越過危險線。

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