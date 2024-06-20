新加坡總理年薪是美國總統的4倍. June. 20, 2024 07:51. by 李清娥記者 clearlee@donga.com. 新加坡總理黃循財的年薪為220萬新加坡元（約22.8億韓元），在全世界政治領導人中排名第壹。這是美國總統拜登所得40萬美元（約5.6億韓元）的4倍以上。澳大利亞媒體報道說，澳大利亞總理阿爾巴尼斯的年薪也達到60.7490萬澳元（約5.6億韓元），歷史上首次超過美國總統。 據澳大利亞《天空新聞》等媒體19日（當地時間）報道，澳當局規定2025財年（今年7月至明年6月）聯邦公務員的工資上漲率為3.5%。其宗旨是，雖然低於澳整體平均工資上漲率4.1%，但要想吸引有能力的人才，就要提高公職人員的薪酬。 由此，從下個月開始，阿爾巴尼斯的年薪將從58.6950萬澳元上漲到60.7490萬澳元。澳大利亞總理的年薪超過60萬澳元尚屬首次。這是澳大利亞人平均年薪（9.8萬澳元）的6倍以上。 相反，美國總統的年薪從2001年的20萬美元增至40萬美元，翻了壹番，但此後23年間壹直處於凍結狀態。 新加坡以不僅是總理，全體公務員的年薪也非常高而聞名。因此，黃循財的年薪在全世界領導人中獨占鰲頭。據悉，大多數部長的報酬也都在110萬新加坡元（約10.5億韓元）以上。 黃循財的工資是世界排名第二的瑞士聯邦主席總統薇奧拉·阿姆赫德的52萬瑞士法郎（約8.23億韓元）的近3倍。在瑞士，由7人組成的聯邦委員會成員輪流擔任1年的總統。這與人事革新處發表的尹錫悅總統今年的年薪（2.5493億韓元）也有很大的差距。 通過此次上調，澳大利亞聯邦眾議院議員的年薪也漲至23.366萬澳元（約2.147億韓元），僅次於美國，居世界第二位。美國聯邦下院議員從2009年起領取17.4萬美元（約2.4360億韓元）。韓國國會議員的年薪為1.57億韓元。

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