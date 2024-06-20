淩晨2點，金正恩獨自在機場等待遲到的普京. June. 20, 2024 07:50. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 普京總統直到19日淩晨2點多才抵達平壤。朝鮮和俄羅斯都正式宣布了18日、19日兩天壹夜的訪朝日程，據悉普京將於18日晚抵達平壤順安機場，但大為超過了預想時間。朝鮮國務委員長金正恩獨自在機場迎接了這樣的普京總統。雖然普京以“遲到大將”著稱，但金正恩親自等到淩晨，流露出了焦慮。 對此，有分析認為，這是兩國首腦對此次會晤表現出溫差的象征性場面。雖然普京為了感謝朝鮮的武器支援等訪問平壤，但迫切需要俄羅斯轉讓有關核武器、導彈等尖端技術的金正恩可能更著急。據悉，朝鮮多次邀請普京盡早訪問朝鮮。 據俄羅斯官方媒體俄新社等報道，普京抵達的時間是淩晨2時22分。據朝中社等媒體報道，金正恩早早來到漆黑的機場跑道上，背著手在紅地毯上走來走去，等待普京的到來。 當普京從專機“伊爾-96”走下樓梯時，金正恩微笑著與普京擁抱了兩次。雖然普京因為本國日程，做出了遲到4個小時以上的失禮行為，但金正恩卻表現出毫不在意的表情。壹名外交消息人士表示：“被居民神化並備受推崇的獨裁者淩晨從平壤來到機場翹首以待的情景被公諸於世。” 由於普京遲到，朝鮮準備的盛大迎接工作未能順利進行。據報道，視頻中沒有演奏兩國國歌等大規模歡迎儀式，只能聽到飛機引擎的聲音。 兩國首腦在機場壹起乘坐被稱為“俄羅斯版勞斯萊斯”的奧魯斯豪華轎車前往下榻的錦繡山迎賓館。金正恩讓普京先上車，並請他坐在上座的後排右側。金正恩繞過車後坐在普京的左側。朝鮮媒體報道說，金正恩親自向普京介紹了下榻酒店，還進行了“溫馨的談話”。

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