燃燒的六月. June. 20, 2024 07:50. . 壹位年輕女性像貓壹樣蜷縮著身體，躺在大理石長椅上睡著了。輕飄飄的亮橙色連衣裙壓倒觀眾的視線。弗雷德裏克•萊頓畫的《燃燒的六月》（1895年•照片）是最受喜愛的維多利亞時代的名畫之壹。但是題目為什麽是《燃燒的六月》呢？ 萊頓是19世紀末英國最受尊敬的藝術家之壹，曾擔任皇家美術學院主席近20年。畫這幅畫是在他名聲達到頂峰的65歲時。比起道德教訓，更重視繪畫的純粹的美和視覺享受，該畫作原封不動地展現出了他的藝術態度。模特的姿勢參考了米開朗基羅的雕塑《夜》。其實模特的身體是非現實的。拉長的大腿、脖子和折疊的胳膊幾乎形成了壹個圓圈，但從解剖學上看，這是不可能的姿勢。在女人的身後，描繪的是在陽光下閃閃發光的大海。右側植物是夾竹桃，在地中海性氣候中，6月花開得最盛。也許畫家在6月的某壹天看到模特在自己的畫室裏睡著的樣子後，獲得了這幅畫的靈感。這就解釋了為什麽畫名是《燃燒的六月》。最引人註目的是橙色的連衣裙。皮膚清晰可見，而且熟睡的女人的臉頰也漲得通紅，刺激了鑒賞者的想象力和好奇心。實際上，畫家和模特發展為戀人關系在那個時代也是常有的事情。 這幅畫在1895年皇家美術學院的展覽中展出，受到了廣泛的贊揚。第二年1月24日，萊頓還獲得了英國王室頒發的男爵爵位。萊頓是第壹位獲得男爵爵位的畫家。但就在第二天，他因心絞痛離開了人世。也就是說，在短短的兩天內，他經歷了人生最高的名譽和虛無。最終，這幅畫成為了代表畫家在畫布上燃燒人生最後熱情的火熱六月的形象。

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