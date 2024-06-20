創意力高卻不自信的當今孩子們. June. 20, 2024 07:50. . 國際比較研究結果表明，韓國青少年的創意性思考能力較高，但對此的自信心較低。在經濟合作與發展組織主管的國際學生評估項目（PISA）的分項“創意性思考能力評價”中，韓國學生在參與評價的64個國家中繼新加坡之後位居第二。相反，對創意性思考能力的“自我效能感”排在第49位，處於下遊。 這壹結果打破了韓國學生學習好但缺乏創造力的傳統觀念。包括28個經合組織成員國在內的64國15歲學生參加了此次評估，韓國學生在“多種創意”“評價和改善創意”“解決社會問題”“解決科學問題”等評估項目中均獲得了高分。但對創意性地解決問題的自信心相對不足。在2020年公布的國際教育評估協會（IEA）評價中，韓國學生的數學和科學成就度雖然名列前茅，但對這兩項的自信和興趣卻低於世界平均水平。 從評估結果來看，創意性思考能力分數高的國家學生，自信心分數往往較低。越是優秀的學生，成就目標就越高，因此會對自信心產生負面影響。東方國家學生的自信心大體上較低，這可能是因為從小開始重視謙虛的文化產生了影響。眾所周知，歐美大學的東方留學生在課堂上具有不善於提問、不正確理解就不回答的傾向。成績競爭激烈、不是正確答案就全部作為錯誤答案處理的評價體系、因小失誤決定當選和落選的韓國特有的入學考試文化也讓學生們畏縮不前。 與能力相比自信心不足的人不會自滿，其優點是凡事都要做好徹底的準備。但是如果因為害怕失敗而不去挑戰，失去取得成就的機會，對學生個人來說也是不幸的事情。為了讓孩子們實現大夢想，盡情發揮才能，不僅要培養智力，還要培養身體和心靈的肌肉力量。

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