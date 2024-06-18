三八線，朝鮮軍的動向. June. 18, 2024 07:58. . 從1950年6月17日起，三八線以北地區開始變得忙碌起來。原來朝鮮在三八線只部署了警備隊和保安隊的兵力，主要駐紮在鹹鏡道和平安島的8個師團開始陸續投入戰鬥。8個師的移動部署到21日結束。作戰命令和進攻開始時間已經下達給軍官們。 雖然壹直保持沈默，但無法保守秘密。幾名朝鮮軍人趁部隊被部署到三八線時，開小差告訴了入侵情報。24日，韓國陸軍情報部得出朝鮮的確是全面南侵的結論，並向參謀總長蔡秉德作了報告；同時建議解除24日下達的緊急待命處分，取消全軍外出、外宿令。 蔡總長拒絕了這壹要求，指示道：“派遣特殊組，考察敵情，在25日上午8點之前進行報告。”朝鮮的南侵 警告早已發出。“3月危機論”“5月危機論”都有過。得益於此，全軍不斷發布緊急待命命令，士兵們處於極限狀態。蔡總長對此感到有負擔。 蔡總長的苦惱也可以理解。但存在本質性問題。3月、5月，朝鮮軍主力距離三八線較遠。首先要建立探測朝鮮軍隊移動等入侵征兆的體系。當時並沒有那麽難。 當時，韓國軍隊完全沒有具備應對全面戰爭的防禦系統。美國拒絕援助，政府沒有錢，國會首先在意的是政治遊戲。在這種情況下，如果聞風而動，只會辛苦士兵。雖然可以靈活地運營外出、外宿，但對士兵們卻像戰時狀態壹樣緊逼不舍。這是典型的表面功夫。 陸軍本部的人事安排和其他政策卻與戰爭準備背道而馳。4月，全軍師團長被壹次性更換。思考和行動沒有壹貫性，政治邏輯總在發揮作用。希望以後不再發生這種事情。

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