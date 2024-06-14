BTS“大哥”JIN擁抱1000名粉絲，進行“退伍申告”. June. 14, 2024 07:44. by 崔智善 aurinko@donga.com. “今天太熱了，頭發都被汗浸濕了，我現在看起裏還好吧？因為是時隔兩年才見到真人，激動得昨晚都沒睡好。” 13日，在首爾松坡區蠶室綜合運動場舉行的BTS“大哥”JIN（32歲•本名金碩珍）的“退伍擁抱會”現場。大學生李熙研（23歲）站在等候的隊伍裏，看著鏡子，用手持電風扇吹幹頭發。從菲律賓馬尼拉飛來的瓦萊麗亞（24歲）說：“為了今天，我準備了紫色（BTS粉絲團阿米的象征色）衣服”，然後轉了壹圈。她身穿紫色無袖連衣裙，在包上貼上了紫色心形貼紙，她說：“竟然能在眼前看到在軍隊服役的JIN，就像做夢壹樣。” 在BTS出道11周年的當天舉行的“2024 Festa”現場是紫色浪潮的盛宴。從活動現場入口到綜合運動場地鐵站前，粉絲們排起了200米左右的長隊。不僅有紫色的衣服和包，還有把頭發染成紫色或戴著紫色頭巾的外國粉絲。超過32度的酷暑也沒能成為障礙。用陽傘、冰袋、手持電風扇“武裝”的粉絲們用揚聲器播放BTS的歌曲，享受了慶典。 明年6月全體成員退伍，粉絲們對BTS“完整體”的期待感也越來越大。每年都會參加慶典活動的金南恩（51歲）說：“昨天壹整天都回看了聚集在JIN退伍現場的成員們的視頻。我的所有密碼都設成了‘2025’，我只等著BTS完整體回歸的明年。”通過現場銀幕公開的信中，RM（金南俊）說：“請先多多喜愛JIN哥。號錫（J-Hope）也馬上就要回來了”，“大家和我們的時間還沒有結束。現在才剛剛進入第二幕的第壹排。” 當天，JIN親自擁抱了通過抽簽選出的1000名粉絲，並進行了“退伍申告”。當他說“如果有多個身體，應該能擁抱更多的人，但只見到1000人，感到很遺憾”時，粉絲們大聲呼喊。擁抱會結束後，還舉行了相當於粉絲見面會的“2024年6月13日的碩珍，天氣晴朗”活動，JIN給粉絲們唱歌，分享了退伍感想。

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