例外的西海岸圈地震……要重新繪制'斷層地圖'. June. 13, 2024 08:05. by 李珍暎 ecolee@donga.com. 昨天上午8時26分許，全羅北道扶安郡西南方向4公裏處發生4.8級地震。這是今年在韓半島和周邊海域發生的32次地震中規模最大的壹次，也是湖南地區發生的最強地震。以震中扶安為中心的全北地區接連發生了建築物墻壁裂開、天花板建築物掉落的災害，包括首爾、釜山、江原在內的全國共接到了300多件“感到晃動”的舉報。此後，大大小小的余震至少持續了15次。所幸沒有人員傷亡，附近的全羅南道靈光郡韓光核電站也正常運轉。 此次地震發生在被認為是地震安全地帶的韓半島相對來說也較少地震的西海岸圈，這壹點非常罕見。自2011年以來，韓國國內共發生了8次4.0級以上的地震，但在西部內陸發生地震尚屬首次。西海岸壹帶曾發生過比這更大的地震，但因為發生在遠離內陸的海域，沒有造成損失。更何況，此次地震是內陸發生的地震中繼2017年慶尚北道浦項地震後最大規模的地震。現在，韓半島全境隨時都會發生不可忽視的地震。 地震通常由地殼變動造成斷層運動而引起，但此次扶安地震究竟發生在哪個斷層尚不清楚。據說，由於相關地區的斷層信息不足，準確的調查需要時間。政府在2016年慶尚北道慶州和2017年浦項地震造成巨大損失後，立即開始了韓半島斷層研究，但在首都圈和東海岸圈地區優先，湖南地區尚未著手調查。人們認為，該地區強震少見，而且與東海岸不同，西海岸水深較淺，由地震海嘯帶來的危險相對較小。不知道斷層在哪裏、有多少個，令人擔心如何預測和應對地震。 據專家介紹，西海岸圈並非沒有發生地震。只是因為發生周期長，所以不記得而已。壹旦發生地震，此前積累力量的周邊斷層會受到刺激，有可能發生更大的地震。據分析，最近10多年間以慶州地區為中心頻繁發生強震，這是因為2011年東日本大地震激活了韓半島的斷層。要抓緊繪制斷層地圖。臺灣在今年4月的7.2級大地震中也沒有受到太大損失，生動地證明了防範地震的重要性。

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