以色列與真主黨戰事呈全面擴大態勢. June. 13, 2024 08:06. by 開羅=常駐記者金起潤 pep@donga.com. 以色列和黎巴嫩什葉派武裝組織真主黨的戰事有可能全面擴大。以色列和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的戰爭正在長期化，很多人擔心以色列會與真主黨展開另壹場戰爭。 據路透社等媒體報道，以色列軍隊11日轟炸了黎巴嫩南部朱崖。在此過程中，包括真主黨高級司令塔勒布·薩米·阿蔔杜拉（55歲）在內的4名成員死亡。阿蔔杜拉的級別比今年1月在以色列的空襲中犧牲的衛薩姆·阿爾·塔威爾司令還高。 同壹天，以色列軍隊還對黎巴嫩北部的巴爾貝克進行了火箭空襲，造成當地3名真主黨成員死亡。以色列軍方就當天的襲擊表示：“這是為了報復真主黨10日在黎巴嫩南部上空擊落以色列無人機。”在巴爾貝克，有真主黨向黎巴嫩境內多個地區提供武器的某個武器供應基地。 壹名以色列官方人士11日對《華盛頓郵報》吐露：“戰爭的迷霧越來越濃。雙方的空襲每周都變得更加激烈和頻繁。”他表示，邊境地區的主要山村和溪谷已經如同戰場。" 雙方領導人都沒有掩飾全面戰爭的意誌。以色列總理內塔尼亞胡5日前往黎巴嫩邊境地區表示：“正在準備非常強有力的行動。無論以何種方式，都將恢復北部安全。”以色列國內輿論也贊成與真主黨開戰。當地媒體《Maariv》7日的民意調查結果顯示，62%的以色列人表示“支持對真主黨的致命攻擊”。 真主黨領導人哈桑·納斯魯拉5月31日也表示：“我們正在向以色列施壓。”他針鋒相對地表示：“這將是壹場決定黎巴嫩和巴勒斯坦以及中東地區的命運的戰鬥。” 去年10月以色列和哈馬斯爆發戰爭後，真主黨壹直支持哈馬斯，並向以色列發射火箭彈。對此，以色列對黎巴嫩各地進行打擊，打死了真主黨幹部。

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