把科學問題“迎日灣石油”帶入政治的是政府. June. 12, 2024 08:26. . 過去的壹周，確認了“科學”在經過總統嘴巴的瞬間也會向“政治”邁出壹步的事實。尹錫悅總統3日召開就任後的首次國政新聞發布會，親自公布了慶尚北道浦項迎日灣前深海可能埋藏石油和天然氣。據說，接到報告後，總統表明了將親自參加新聞發布會的意向。這可能是沒有考慮政治因素、單純地出於必須親自向國民宣布影響力較大的科學事實的判斷。但是，隨著總統的“突然發表”，迎日灣前的石油勘探和開發不能只停留在科學領域。 美國Act-Geo顧問維托爾·阿布雷烏最近向《東亞日報》反問：“東海已經進行三次鉆探，很好奇每次都會有如此爆發性的輿論沸騰嗎？”在阿布雷烏宣布最多可能埋藏140億桶石油和天然氣的分析結果後，韓國石油公社從2012年開始在迎日灣前深海進行了三次鉆探。但大多數國民此次才得悉鉆探孔的存在。政府上臺後降至最低值的國政運營支持率和政府內部出現的“負責局長發表就可以的事情”的評價，體現了輿論沸騰的原因之壹。 給科學事實添加過多期待感的也是政府。產業通商資源部部長安德根表示：“按目前價值計算，140億桶是三星電子市價總額的5倍左右。”石油的勘探和開發是科學。還要加上經濟。所以專家們從“埋藏量”這個詞開始嚴格區分使用。在石油勘探和開發中，如果說是埋藏量，指的就是通過鉆探確認其存在和經濟價值的數量。即，是指不存在不確定性、通過已檢驗的技術可以商業生產的量。但在負責部長的解釋中，別說經濟性，就連實際存在與否都沒有得到確認，卻說是價值約2200萬億韓元。 相比理性的判斷，還鋪墊了滿滿非理性過熱的投機板。總統宣布批準勘探鉆探計劃是在上午10點左右。當時正是股票交易如火如荼的時候。現在到處都傳來了“所以應該買什麽項目”的話。只要在公司名稱中加入“石油”兩個字，股價就會上漲。當天以上限價收盤的韓國石油是制造和流通瀝青的企業，與石油鉆探沒有太大關系。通常，對股價產生巨大影響的事項會在收盤後公布。在開場1個小時後緊急宣布要到下個月才進行第壹次鉆探的勘探工作，其原因仍然難以找到。 政府和執政黨表示：“在野黨將科學領域政治化。”但是，將迎日灣石油勘探引向政治的是政府。甚至政府和石油公司以“營業機密”為由拒絕在野黨提交資料的要求。甚至沒有出咨詢團檢驗Act-Geo分析結果的推薦方法的資料，同時把公共機關管理的信息原封不動地公開在信息公開門戶網站上的部分公開資料轉換為非公開。如果政府有意將已經過渡到政治領域的迎日灣前深海石油勘探、開發重新回到科學領域，就應該從科學討論的起點——基本數據開始透明地公開。

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